Hace 5 años Cuautla fue decretada como Zona de Monumentos Históricos

Cabe mencionar que ninguna autoridad de los tres niveles de gobierno ha hecho algo para que el decreto de hace 5 años se cumpla, lo cual ha generado que aún al contar con el documento que avala a la ciudad con dicho nombramiento, no se haya podido gestionar recurso alguno que permita el rescate de los 19 monumentos y 59 manzanas históricas en la ciudad.

Es tal el desinterés por qué estos monumentos se mantengan, que ni siquiera el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha realizado acciones para fomentar el rescate de los mismos, por lo que el contar con dicho nombramiento no ha servido de nada en materia económica e histórica.

Añadir que es importante que las autoridades, así como la sociedad cuautlense en general realice acciones inmediatas para no permitir que el nombramiento antes mencionado se pueda perder, y de esta manera comenzar a realizar las gestiones ante las instancias pertinentes de los recursos económicos necesarios para comenzar a realizar el rescate de los inmuebles históricos de la ciudad.

Para finalizar, recordar que el proceso para que la ciudad fuera declarada como Zona de Monumentos Históricos tardó varios años, por lo que no debería dejarse perder al no tener las autoridades la intención de realizar las gestiones pertinentes para recuperar dichos monumentos históricos y no quedarse en el olvido como ha pasado con algunos otros programas de importancia para la ciudad.

