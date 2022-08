Zenyazen presente en Inicio de Ciclo Escolar para Educación Básica

Xalapa, Ver.- ’Nosotros estaremos aquí en Veracruz dando el alma y el corazón para lograr los Aprendizajes Fundamentales Imprescindibles de nuestras niñas, niños y jóvenes’, afirmó el secretario de Educación, Zenyazen Escobar García, al acompañar al gobernador Cuitláhuac García Jiménez en el Inicio del Ciclo Escolar en Planteles de Educación Básica 2022-2023.



Entrevistado en la Escuela Primaria ’Avelino Bolaños’, sede de la inauguración de este curso escolar, el funcionario reiteró que el estado de Veracruz retorna a las aulas de forma cien por ciento presencial, además de que se está en espera de la autorización de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que cien escuelas formen parte del programa piloto de los nuevos planes y programas que se han desarrollado.



En este sentido, acompañado por el director de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga Navarro, y de la subsecretaria de Educación Básica, Maritza Ramírez Aguilar, precisó que a nivel nacional se eligieron 30 planteles por estado para participar en el pilotaje, pero Veracruz solicitó la inclusión de cien escuelas, diez en cada una de las diez regiones que tiene la entidad, para poder tener y aportar un panorama más completo. ’Veracruz siempre es participativo en lo que plantea la federación’, aseguró.



En otro tenor, Escobar García pidió a las comunidades educativas que por alguna circunstancia no pudieran iniciar clases presenciales, acercarse a la correspondiente delegación regional de la Secretaría de Educación de Veracruz para hacer el reporte. Será la próxima semana cuando pueda contar con cifras más precisas en este tema, para dar atención inmediata a dichos centros educativos, dijo.



En tanto, las escuelas que a partir de este día iniciaron actividades, lo harán con sus respectivos filtros sanitarios, coordinados por los comités de participación.



Al puntualizar que sólo se registraron actos vandálicos en tres centros educativos durante el periodo vacacional, el secretario de despacho enfatizó que la prioridad es que todas las escuelas cuenten con docentes y estudiantes en los salones de clases.



Comentó que la SEV atiende la complejidad de ausencia de maestra o maestros, aunque depende de la reglamentación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, pues si la solicitud es rechazada no se puede enviar al docente ya que no recibiría su pago.



Reconoció que a nivel mundial la pandemia generó un rezago educativo, por ello en Veracruz se implementaron los Aprendizajes Fundamentales Imprescindibles, los cuales son analizados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), gracias a la firma de un convenio, para valorar su aplicación a nivel nacional o internacional.



Finalmente, precisó que la federación enviará 49 millones de pesos del nuevo Fonden para atender las escuelas afectadas por el huracán Grace, monto con el que se podrá rehabilitar el cien por ciento de los centros educativos. No obstante, la SEV ha realizado recorridos y entregado en escuelas dañadas 200 mil pesos para ir cubriendo las necesidades que dejó el fenómeno meteorológico.