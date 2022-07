Zenyazen entregó 38 escrituras en la región Altas Montañas

Ixtaczoquitlán, Ver.- Al entregar 38 documentos de propiedad al mismo número de planteles de educación básica y media superior, como parte del programa ’Escuela Garantizada, Escritura Garante’, el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, anunció que habrá eventos similares en Poza Rica, San Andrés Tuxtla, Xalapa y el puerto de Veracruz, para beneficiar a 300 instituciones escolares.



El evento se realizó en las instalaciones del jardín de niños ’Luisa Benítez de Galindo’ de Ixtaczoquitlán, donde Escobar García entregó 13 documentos de propiedad a escuelas de la delegación de Córdoba, cinco a la de Orizaba y 20 a la de Zongolica, de los cuales 14 correspondieron al nivel preescolar, 17 primarias, seis secundarias y un bachillerato.

En especial, el funcionario estatal mencionó a las cuatro escuelas de 122 años de fundadas que hoy recibieron su documento de propiedad y serán beneficiadas con inversión para mejorar sus condiciones. No obstante, dijo que también se buscará apoyar con alguna acción a las 38 instituciones que este día recibieron su documento legal.



’Al dar hoy escrituras a cuatro escuelas de 122 años me da gusto, pero me avergüenza que tantos años los gobiernos no hacían nada para que los planteles tuvieran su escritura, lo cual es lamentable’, expresó, al explicar que este documento es necesario para ser beneficiados con recursos del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (IEEV).