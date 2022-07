YANGA TIENE REINA

Después de dos años de no haberse llevado a cabo nuestra fiesta máxima que es el carnaval Yanga, la noche del sábado dieciséis de Julio por fin se realizó la ansiada y esperada elección de la reina del CARNAVAL YANGA 2022; un evento por demás colorido, elegante, apasionante y de mucha incertidumbre, donde seis lindas jovencitas desfilaron por una larga pasarela donde lucieron espectaculares atuendos acorde a cada tema, pero sin duda alguna el traje típico africano es quien se llevó la noche, cada concursante porto con orgullo su vestimenta describiendo cada color y detalle que esta incluía y haciendo breve reseña de el al jurado calificador que participo esa anhelada noche.



En dos años de no haber fiestas carnestolendas no cabe duda que el fervor y la algarabía de los Yanguenses se desbordó al máximo, un ambiente digno de un evento de talla internacional, unas jovencitas entusiastas, profesionales y elegantes hicieron la noche perfecta y magnífica; todas son ganadoras y todas merecen su reconocimiento por haber hecho un monumental esfuerzo y desempeño en la pasarela, felicitaciones MAGDA, ABY, CECI, LUPITA, MAJO Y VIVI.



¡En hora buena!



EL DATO



Estos fueron los resultados del certamen quedando como REINA DEL CARNAVAL YANGA 2022



📌 MAGDALENA MORALES BANDA.



📌Princesa Primera: Marijose Palestino Rodríguez



📌Princesa 2: Viviana Segura Rodríguez



📌Princesa 3: Guadalupe Abid Ávila



📌Princesa 4: Cecilia Michelle Hernández



📌Princesa 5: Abril Pacheco



#carnavalyanga2022contigorevivimosnuestrafiesta