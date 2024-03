Ya son 61 mil MDD anunciados por nearshoring desde 2023

Entre enero del 2023 y febrero del presente año, México ha recibido anuncios de inversión con relación al nearshoring por 61mil 387.3 millones de dólares, de acuerdo con información recabada por Integralia Consultores.



Un total de 231 empresas, principalmente dedicadas a manufacturas, tecnología y medicina, han manifestado intenciones de inversión.



Estos anuncios representan un total de 8,446.8 millones de dólares durante enero y febrero de 2024. Según Luis Felipe Alcántara Pozos, consultor en energía, sustentabilidad y petroquímica, estas inversiones están enmarcadas en el objetivo de establecer en México una plataforma de exportación hacia Norteamérica.



’La información que recabamos en Integralia es una especie de subconjunto de toda la IED. Incluimos solo la que está relacionada con este fenómeno de nearshoring o relocalización de las cadenas. No contempla las inversiones de origen global que tienen objeto de atender la demanda interna de la región en México y que no tienen planeado exportar’, señaló.



Las entidades que han sido identificadas como principales receptores de estas intenciones de inversión durante el inicio del año son Querétaro, Puebla, Coahuila, San Luis Potosí y Colima. Estas cinco entidades podrían captar conjuntamente 7,675 millones de dólares en inversiones productivas si se confirman los anuncios realizados entre enero y febrero de 2024.



Según Alcántara Pozos, es posible que durante el resto del año se presente una estabilización o incluso una disminución en la difusión de los anuncios, ya que los empresarios son conscientes de que nos encontramos en la antesala de las elecciones presidenciales en México y Estados Unidos.



’Las empresas tienen dinámicas internas de comunicación para no repercutir en el ambiente político. Entienden lo delicado que podría ser emitir una declaración en el contexto electoral’, resaltó.



Estimó que probablemente será hasta la segunda parte del año 2024, cuando se presentará un repunte de los anuncios, incorporando los que no se harán de marzo a julio.



A partir de este rigor en la métrica, se puede decir que la inversión inmobiliaria que ha sido la primera huella efectiva del nearshoring, es particularmente dirigida por empresarios locales de México. Y también debe entrar en la clasificación del nearshoring.



El experto matizó que se debe poner una especial atención en esta inversión, porque solo clasifica como relativa a la relocalización si va dirigida a parques industriales o si será utilizada para mejorar la producción y distribución de la cadena de suministro que compite con las empresas extranjeras que planean exportar desde México.



No estamos incluyendo inmobiliarias para construcción de vivienda, que no tiene una relación directa con la llegada de multinacionales que buscan exportar a Norteamérica, señaló.



Evidenció que en el agregado de enero 2023 a febrero de 2024, México ocupó el tercer lugar de los países emisores de las inversiones relacionadas con el desarrollo de esta reubicación.



Esto al detonar inversiones de origen mexicano, en preparación del terreno para recibir proyectos extranjeros que planean exportar desde aquí, por 3,985 millones de dólares.



Antes de las inversiones generadas por empresarios locales para aprovechar el nearshoring, están las dirigidas por China, que en el mismo lapso de 13 meses ascendió a 9,420 millones de dólares mientras en el primer puesto están las empresas de Estados Unidos que planean traer 22,795 millones de dólares.



Alcántara Pozos subrayó que la llegada de empresas extranjeras está generando competencia para las empresas locales. Esta dinámica ha creado incentivos para lo que se ve en teoría económica como una mejora de procesos, de producto y de un mejor precio para el consumidor final.



La Secretaría de Economía divulga los anuncios de inversión que va contabilizando, de manera independiente a la cuenta de la Inversión Extranjera Directa.



De acuerdo con ellos, el sector privado realizó 52 anuncios de inversión a México durante el primer bimestre del año que generan una expectativa de inversión de 25,844 millones de dólares. Refieren que 95% de los anuncios están dirigidos a la industria de bebidas y el resto a automóviles, hierro, acero y autopartes.Con información de EL ECONOMISTA