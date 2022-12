Después de la marcha de ocho horas, cinco de caminata, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que en nuestro país ya no domina la oligarquía, tal y como se demostró con la entusiasta presencia de 1.2 millones de mexicanos que lo acompañaron en el recorrido histórico del Ángel de la Independencia al zócalo, el pasado domingo.

Los partidarios de la explotación extranjera de nuestros recursos naturales y la intromisión de los Estados Unidos en asuntos internos, tratan de tervigersar, en vano, la asistencia masiva a la marcha conmemorativa de los 4 años de la actual administración, con argumentos tan absurdos como ridículos. No es posible negar la realidad.

Aún cuando no se les hubiera dado todas las facilidades para su asistencia, los partidarios del presidente Andrés Manuel López Obrador hubieran llegado. La retribución a su esfuerzo y las atenciones recibidas forman parte de un protocolo porque nadie puede trasladarse de un lugar a otro sin las mínimas facilidades: medios de transporte y alimentos.

Seguramente los críticos hubiesen deseado que después de la caminata los participantes se hubieran quedado sin comer ni beber líquidos y cayeran desfallecidos como ocurrió con personajes que tienen todos los recursos para contar con comodidades. Las atenciones y facilidades forman parte de atenciones a los partidarios. La oligarquía no tiene para dónde hacerse.

TURBULENCIAS

Rechazan cuentas públicas

A unas horas de que el gobernador Alejandro Murat abandone el cargo, el Congreso del estado ratificó el rechazo a la cuenta pública del tercer trimestre del 2022 y también del 50% de los 570 municipios de la entidad, debido a la falta de información, incumplimiento de la normatividad, falta de sustento en gastos de obras y recaudación. No se sabe cómo se subsanará estas observaciones pero los legisladores exigen castigo a los responsables de las omisiones…Sin mayor recato los aspirantes a la candidatura presidencial para el 2024 aprovecharon la tumultuosa marcha de apoyo al presidente López Obrador para promocionarse, pero la verdad es que hicieron el ridículo; la mayoría pasó desapercibido y sólo el diputado Gerardo Fernández Noroña se atribuyó una popularidad que no tiene. Afirma que la gente lo vitoreó durante el recorrido y auguró que es el que sigue. Incluso dijo que no tuvo tiempo de saludar al canciller Marcelo Ebrard con quien se topó en el Centro Histórico…Gobernadores, diputados, alcaldes y funcionarios de todos los niveles aprovecharon la movilización para promocionarse y decir que están de lado del presidente, salvo algunos como el diputado Benjamín Robles Montoya, del PT, que prefirieron hacer turismo parlamentario en tanto que otros, como el senador Héctor Vasconcelos, incumplieron con su responsabilidad legislativa de acudir a la reunión interparlamentaria en Madrid…Y las mujeres políticas como Sandra Cuevas y Lilly Téllez asumieron posturas críticas hacia la marcha, lo cual es aceptable, sólo que la verdadera intención es promocionarse para sus aspiraciones electorales…Necesariamente la marcha cambiará el rumbo de la sucesión presidencial: un trabajo político de décadas no es para abandonarse de la noche a la mañana o heredárselo a un incondicional que no garantice lealtad y continuidad. Nadie de los aspirantes puede convocar ni al 10% de los asistentes a la marcha, aun cuando tengan los recursos públicos suficientes. Y menos los partidarios estarían dispuestos a sacrificarse 24 horas -viaje, marcha, retorno-, por un dirigente político…

Por unanimidad de 32 votos, modificó la primera legislación con el objetivo de incluir, entre las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, el fomento a la recolección, almacenaje, transporte, distribución y cualquier otra acción que prevenga la pérdida y el desperdicio de alimentos.

Al respecto, la diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño (PAN) explicó que con estos cambios a la ley se permitirá la colaboración en dos aspectos fundamentales: reducir el desperdicio y pérdida de alimentos en las diferentes etapas de producción, distribución y consumo y coadyuvar a que los bancos de alimentos y asociaciones civiles trabajen de manera coordinada para establecer mecanismos eficientes de recolección, almacenaje, transporte y distribución de los alimentos hacia los grupos más vulnerables.

También, dijo, se impulsará una mayor participación privada incrementando las donatarias autorizadas y los recursos para abatir los rezagos nutricionales y alimenticios de una cuarta parte de la población mexicana. Anunció su voto a favor del dictamen.

El segundo dictamen, aprobado con 27 votos a favor, cero en contra y una abstención, reforma y adiciona el artículo 27 de la Ley General de Archivos, para suprimir el requisito de rango jerárquico de nivel de director general o su equivalente dentro de la estructura orgánica del sujeto obligado, para otorgar la responsabilidad de realizar las labores de resguardo de archivo.