Ya hay internet para el Bienestar y es el más barato de México

Semanas atrás la Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentó el Internet Bienestar para telefonía celular, el cual avanza con 7 mil 500 torres que ofrecen servicio a 110 mil 088 localidades,, siendo sus paquetes los más baratos del país.



CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, este organismo tiene por objeto prestar y proveer servicios de telecomunicaciones, para garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluyendo banda ancha e internet.



De acuerdo con información de la CFE, su oferta se compone de una red de Banda Ancha móvil con tecnología 4.5G, cobertura nacional y ofrece contrataciones sin obligar a planes forzosos.



Los paquetes van desde los 30 pesos mensuales donde incluyen internet, llamadas, redes sociales y mensajes de texto.



Dentro de los paquetes por días se encuentra el de vigencia de 3 días el cual incluye 4 GB, 250 minutos y 125 SMS por un precio de 45 pesos; se puede compartir internet. Y la segunda opción con vigencia de 15 días la cual incluye 20 GB, 1,000 minutos y 500 SMS por un precio de 100 pesos; no se puede compartir internet.



De los paquetes mensuales se encuentra el de vigencia de 30 días el cual incluye 1 GB, 100 minutos y 50 SMS, por un precio de 30 pesos; no se puede compartir internet. La segunda opción es de Vigencia de 30 días que incluye 8 GB, 1,500 minutos y 500 SMS, por un precio de 150 pesos; se puede compartir internet.



Como tercera opción esta con vigencia de 30 días e incluye 40 GB, 1,500 minutos y 1,000 SMS, por un precio de 200 pesos; no se puede compartir internet. Y la cuarta opción es con vigencia de 30 días: 40 GB, 1,500 minutos y 1,000 SMS, por un precio de 300 pesos; se puede compartir internet.



Mientras que los planes semestrales son los siguientes:

Por 400 pesos se incluyen al mes 5 GB, 1,500 minutos y 500 SMS. Se puede compartir internet.



Por 800 pesos se incluyen al mes 40 GB, 1,500 minutos y 1,000 SMS. No se puede compartir internet.



Por 1,200 pesos, durante seis meses, cada mes se entregan 40 GB, 1,500 minutos y 1,000 SMS. Se puede compartir internet.



Entretanto los paquetes anuales son los siguientes: por 700 pesos al año ofrecen cada mes 5 GB, 1,500 minutos y 500 SMS. Se puede compartir internet.



Por 1,400 pesos al año se ofrecen cada mes 40 GB, 1,500 minutos y 1,000 SMS. No se puede compartir internet.



Por 2,100 pesos al año se ofrecen al mes 40 GB, 1,500 minutos y 1,000 SMS. Se puede compartir internet.