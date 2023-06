Ya hasta el PAN niega a Lilly Téllez y le quita su afiliación

Mientras Lilly Téllez repite en redes y hasta en el mismo espejo la frase "en mi gobierno", pierda en la fantasía de sus aspiraciones platónicas, la realidad la abofetea para que despierte de su suelo, pues la han rasurado de la lista de afiliados al PAN, situación que se ha combinado con la distancia que de ella han tomado quienes fueran su comadres, Kenia López Rabadán y Xóchitl Gálvez.



El 28 de marzo del 2022 el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, Marko Cortés Mendoza, dio a conocer que la Senadora Lilly Téllez se incorporaba de manera oficial al Partido Acción Nacional (PAN).



Sin embargo a un año de llevarse a cabo las elecciones presidenciales donde la senadora busca ser candidata por el PAN, ya no aparece más en el padrón oficial del partido que tiene 304 mil 067 militantes. De acuerdo con Sin Embargo, al día jueves 1 de junio del presente año Lilly Téllez no se encuentra registrada en el Registro Nacional de Militantes de Sonora así como de la Ciudad de México, sin obtener algún resultado.



Tal parece que sus aliados del PAN buscan de a poco deslindarse de Lilly Téllez, como es el caso de la Senadora y aspirante de la oposición por el Gobierno de la Ciudad de México Xóchitl Gálvez quien en una reciente declaración al canal Atypical TV, indicó que la sonorense debería reconocer que ganó su escaño gracias a López Obrador, quien en dicha elección resultó electo con el 53 % de los votos, al cual se le conoció como “el efecto AMLO”.



“Simplemente estamos obligados a hablar con la verdad, decir que solo tú representas la posibilidad de una candidatura ganadora, porque tu vienes de ganar, yo también le diría a Lilly: ‘oye, pues sí, nada más que te ayudó el presidente’; claro que sin el efecto AMLO hubiera sido muy difícil sola ganar, es la suma de muchas cosas”, expresó Xóchitl Gálvez.



“Le tengo aprecio a Lilly a mí no me da miedo contrastar ideas… Sí pienso que nuestros opositores, bueno los que están en Morena, les encanta ver eso, que se estén madreando entre la oposición. Y yo creo que en este momento es importante mandar un mensaje de unidad, de mostrar nuestras diferencias, pero no necesitas agredir al de enfrente”, dijo Xóchitl