’Ya basta de tanta inseguridad en Cuautitlán Izcalli, aquí estuvieron y no hicieron nada’: Delfina Gómez

CUAUTITLÁN IZCALLI, Estado de México.- ’Aquí estuvieron ¿Y qué hicieron? ¡Nada!’, expuso la maestra Delfina Gómez Álvarez, precandidata única de MORENA a la gubernatura del Estado de México, quien exclamó: ’¡Ya basta de esta inseguridad!’



’De aquí son, de Cuautitlán Izcalli, el pueblo los corrió hace unos años. Porque no hicieron nada’, reiteró. ’Si hay un municipio que tendrá mucho que decir este año es precisamente Cuautitlán Izcalli, porque ustedes conocen bien el engaño y la corrupción de quienes hoy pretenden seguir usando el poder para su beneficio’.



’¿Queremos seguir igual con los corruptos de siempre, queremos que nos sigan condicionando los apoyos? Se los digo y que se escuche fuerte: lo vamos a lograr. No estamos solos, vamos a lograr el cambio y vamos a acabar con la inseguridad, el abandono y con 100 años de corrupción’, indicó ante las demandas de militantes y simpatizantes morenistas que se dieron cita, por el alto índice de violencia en la demarcación.



En este municipio, alguna vez gobernado por una aspirante que actualmente quiere gobernar el Estado y que representa el viejo régimen, la maestra Delfina Gómez recibió un caluroso recibimiento de militantes y simpatizantes y afirmó que este pueblo trabajador jamás se rendirá ni será vencido por la corrupción, que solo ha ignorado los problemas que aquejan a esta zona de la entidad.



’Siendo organizados y estando unidos ¡ni el polvo nos van a ver! En dos semanas hemos recorrido 25 municipios y ya hemos escuchado a 200 mil simpatizantes y militantes, y sólo de ver su organización y sus ganas de un cambio estoy segura que vamos a lograr nuestro objetivo; esta es nuestra gran oportunidad en el Estado de México’, apuntó ante innumerables banderas y pancartas que ondearon en el auditorio principal de Cuautitlán Izcalli.







’Me da mucho gusto estar aquí en Cuautitlán Izcalli, pueblo históricamente rebelde, de gente buena y trabajadora, y donde ya se dieron cuenta que la corrupción no permite que se avance en sus legítimas demandas de buenos servicios públicos’, añadió.



Con voz elevada ante la euforia y las porras de los morenistas presentes en el auditorio ’Enrique Bátiz’, la precandidata única de MORENA a la gubernatura del Estado de México señaló que ’la esperanza del cambio cada vez está más presente y los jóvenes y mujeres morenistas de nuestra entidad, así como de Cuautitlán Izcalli, serán actores de la transformación’.



En un evento donde se reunieron miles de militantes y simpatizantes que abarrotaron el recinto, agregó que esta es una comunidad ’motor de la transformación y el cambio verdadero’. Dijo que cuando la esperanza es grande, el cambio es imparable.



La precandidata única a la gubernatura del Estado de México destacó que las mujeres del Movimiento de la Cuarta Transformación son primordiales en la esperanza del cambio, por lo que serán parte esencial del trabajo en este proceso.



"Cuando ustedes me gritan ’es un honor estar con la mejor’ como porra a una servidora, yo les digo ’es un honor estar con ustedes’, con esta militancia que ya quisieran muchos otros, ya quisieran tener la militancia que tenemos aquí en Morena, por eso me siento muy orgullosa de pertenecer a Morena. Ustedes han hecho posible que la transformación no sólo se fortalezca, sino que crezca día a día en el Estado de México", arengó la maestra Delfina Gómez.



La precandidata única de MORENA a la gubernatura del Estado de México acumula visitas a 25 municipios de la entidad, en los cuales ha reunido a 200 mil militantes y simpatizantes de MORENA, entre los que destacan los municipios más poblados como Ecatepec, Neza, Chalco, Valle de Chalco, Toluca, Ixtapaluca, Tlalnepantla, entre otros.



Cabe señalar que el municipio de Cuautitlán Izcalli es actualmente encabezado por un gobierno aliancista del viejo régimen y donde la pobreza extrema ha aumentado de 2.8 a 3.6 por ciento, mientras que la pobreza moderada pasó de 2015 al 2020 del 24.9 al 27.9 por ciento, de acuerdo con el Coneval.