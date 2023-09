Xóchitl Gálvez asegura que si la UNAM le anular su título acatara la decisión

Xóchitl Gálvez, representante del Frente Amplio por México aseguró que si la falta de referencias es suficiente para anular su título profesional como ingeniera, ’acataré la decisión de mi querida UNAM y presentaré un nuevo trabajo para titularme’.



“Les aclaro, no es una tesis, es un reporte. Mi título es por experiencia profesional no por un escrito si la falta de referencias en 2 o 3 por ciento del texto es suficiente para anular mi título acataré la decisión de mi querida UNAM y volveré a presenta un nuevo trabajo para titularme”, destacó.

Además, subrayó que “no me asusto ni me rajo. Ya han querido demoler mi casa, ya dijeron que no soy indígena, que no soy empresaria, que no vendí gelatinas, ahora, que no soy ingeniera”.