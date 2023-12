La Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, desmintió que fueran borrados los datos del registro de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas.



El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no está eliminando datos del registro de personas desaparecidas y presentó cifras actualizadas sobre la situación, mientras respondía a las críticas y dudas planteadas por diversos sectores.



Por ello, el Presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que el informe de la estrategia será presentado mensualmente en las conferencias matutinas, con el objetivo de transparentar y comunicar regularmente la información para el beneficio público. Asimismo, subrayó la importancia de no tergiversar los datos para su administración.



’La derecha, el conservadurismo es afín a la mentira, a la falsedad. Nosotros no. Nunca haríamos algo así de cambiar un resultado’.}



Esas declaraciones surgen luego de que diversos medios de comunicación divulgaran la manipulación de los datos sobre las cifras de personas desaparecidas así como críticas de la excomisionada nacional de Búsqueda, Karla Quintana, quien previamente expresó su preocupación de que el censo ordenado por el presidente buscara reducir la cifra de personas desaparecidas de manera selectiva.



En relación a los principios básicos de la Estrategia Nacional, es importante aclarar que no se ha eliminado ni se eliminará ningún registro de desaparición. Esta aclaración surge como respuesta a información previamente difundida, la cual, según Luisa María Alcalde, se basó en datos manipulados.



Es relevante detallar que la Búsqueda Generalizada es una de las cinco estrategias de búsqueda definidas en el protocolo homologado de búsqueda, aprobado en octubre de 2022, y representa el primer esfuerzo de este tipo a nivel nacional.



Alcalde compartió los cinco tipos de estrategias de búsqueda que se encuentran en el protocolo, que incluyen la búsqueda inmediata, individualizada, por patrones, generalizada y de familia. Todas estas estrategias son complementarias, es decir, su implementación no excluye el uso de las demás estrategias.



También se ofreció un resumen de los registros de personas desaparecidas hasta el 22 de agosto del presente año, que ascienden a un total de 110,964. Este total se compone de 16,681 personas localizadas, 17,843 personas ubicadas en bases de datos con indicios de que están vivas pero aún no localizadas, 26,090 personas sin identificación por falta de datos suficientes, 36,022 personas identificadas pero sin indicios para continuar la búsqueda, y finalmente, 12,377 registros corresponden a denuncias confirmadas.



En cuanto al procedimiento para formalizar las localizaciones, se destacó que primero se integra la documentación al expediente del caso, posteriormente se registra el hallazgo en las bases de datos y, finalmente, se informa a los denunciantes sobre la localización. Es importante resaltar que la localización de una persona no implica que se elimine del registro, enfatizando este punto la Secretaria.



Dentro de las estrategias resaltadas por la Secretaria de Gobernación se encuentra el cruce masivo de bases de datos, el cual ha permitido ubicar a 14,643 personas con vida. Este proceso implica verificar actividades que han generado el registro de la persona en diferentes ámbitos de la vida pública, como contraer matrimonio, registrar hijos, vacunarse contra la COVID-19, recibir programas sociales, registrarse ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), entre otros.



En su exposición, Luisa María Alcalde precisó información sobre los 12,377 registros de desaparecidos, aclarando que esta cifra corresponde a denuncias confirmadas y que tienen un tratamiento especial mediante el cual se define una estrategia de búsqueda en cada caso. Es importante mencionar que la herramienta principal para estas denuncias es la búsqueda individualizada o por patrones, llevadas a cabo en colaboración con las fiscalías.



En relación a la búsqueda de personas desaparecidas, se recuerda a la población que el teléfono de Locatel 5556581111 está disponible para reportar casos. Se enfatizó la importancia de proporcionar datos personales básicos y detalles sobre los últimos domicilios o medios de contacto, así como información de personas que puedan aportar datos relevantes al caso.



En ese contexto, se informó que se han llevado a cabo reuniones a nivel nacional para coordinar los esfuerzos con las comisiones locales y las fiscalías, especialmente en casos relacionados con indicios de delitos o violencia en las desapariciones. Es crucial que las fiscalías intervengan e investiguen de manera puntual, empleando metodologías específicas para cada situación.