Fortín, Ver. – En conmemoración al Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, la presidenta del DIF Municipal, la señora Olga Juárez Rodríguez encabezó la caminata por las principales calles de la ciudad, en conjunto con el Instituto Municipal de la Mujer y escuelas Formativo Serradel y escuela de Bachilleres Sor Juana Inés de la Cruz

Además agregó “la erradicación es un tema de ámbito público que se ha venido trabajando mediante pláticas en escuelas de este municipio, asistiendo mujeres en acompañamientos judiciales ante las denuncias correspondientes, no olvidamos el apoyo que nos brindan los educadores, padres de familia y sociedad en general que nos da la oportunidad de llegar con la información oportuna, la violencia no es conciliable, es para denunciar, a todas les digo no están solas, agradezco al presidente por la confianza y apoyo, pintemos el mundo de naranja”.