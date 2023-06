Viven cordobeses penúltimo día de feria Renace la Alegría

Córdoba, Ver., (28 de mayo de 2023). - Viven familias penúltimo día de feria Renace la Alegría con una espectacular presentación de pelea de box y música, con la participación de la agrupación La Cuarta.



En el estadio Beisborama fue el escenario para el grupo cordobés Rubik, quien abrió el paso a la banda del sur de Veracruz, La Cuarta quien tocó éxitos del rock y pop, así como de su disco, acompañado de Rafael Salgado "Wea", quien toca la armónica de El Tri y el rapero Mc Lueta Rap, para finalizar con DJ Zaa.



En la cartelera deportiva desarrollada en las instalaciones de la Arena Córdoba, los asistentes presenciaron un encuentro de box, donde la pelea estelar fue victoria de Iván Escobar de Escobar Boxing Team.



Asimismo, se tuvieron siete peleas amateur donde resultaron ganadores: Daniel Espinoza de Knock Out; Irving Gil, EBT; Brayan Miguel Sparta de Fitness and Boxing; Alexis Sánchez del Club de Boxeo Coliseo Cordobes Factory; Carlos Carlin de Knock Out; Daniel García de Knock Out; y Alfonso Posada de Club de Box ALML, quienes recibieron los cinturones de parte de los regidores Daniel Vázquez Hernández, Georgina Aguilar Sánchez y Erick Gasca Morales.



En el teatro del pueblo se vivió una tarde-noche de música de trova a cargo de Omar Argüelles, seguido de José Ángel Osorio, y finalmente la presentación de la agrupación Sol de Noche.



Por otra parte, la cartelera cultural se hizo presente con las participaciones de Grupo de Guitarra Popular de Casa de Cultura, Gerardo Bañuelos, Claudio Gómez Borges y Oswaldo López Bello.



Mientras tanto, en el parque Alameda Murillo Vidal se presentó la marching band Mustang y el talento de los jóvenes Duo Estudio.