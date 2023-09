Viven cordobeses lo mejor del Jazz con presentación estelar de Karen Souza

Córdoba, Ver - Ayer en la noche, cordobeses disfrutaron de las melodías y ritmos del Jazz con la presentación estelar de la argentina Karen Souza, quien se llevó los aplausos del público regalando sus mejores interpretaciones de este género musical.

Algunas de las melodías interpretadas fueron Tainted Love, Strawberry Fields Forever, Wicked Game, Suddenly Lovers, Sway, Creep de Radiohead, Fly Me To The Moon, entre otros.