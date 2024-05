Visita Simey Olvera a 500 mujeres en la Reforma

Simey Olvera Bautista, candidata al Senado por Morena, intensificó sus actividades en Hidalgo a pocos días de concluir el periodo de campañas. En esta fase final, se reunió con mujeres de Mineral de la Reforma, sostuvo un encuentro con jóvenes de la zona metropolitana y visitó Mixquiahuala.



En Mineral de la Reforma, más de 500 mujeres se congregaron para escuchar a Simey Olvera, quien destacó la importancia del desarrollo femenino para la sociedad.



«Es tiempo de mujeres, su esfuerzo y participación en cada ámbito es digno de reconocerse. Por eso, la doctora Claudia Sheinbaum tiene todo un plan para apoyarlas, como la pensión a partir de los 60 años, además de becas para las que están estudiando».



Al evento asistieron también Tanía Meza y Dalia Gayosso, candidatas a diputadas locales, y la activista Bertha Miranda, quienes firmaron un compromiso para seguir una agenda a favor de las mujeres.



Posteriormente, Simey Olvera se encontró con jóvenes de Pachuca y Mineral de la Reforma, acompañada por Ricardo Crespo, Hilda Miranda, Andrés Velázquez y Eduardo Medécigo, candidatos a diputados federales, locales y a presidente municipal, respectivamente. Con una participación de más de 700 jóvenes, los candidatos de Morena enviaron un mensaje de esperanza y compromiso a la juventud hidalguense.



«Creo profundamente en los jóvenes, en mi equipo de trabajo participan muchos y eso me inyecta de energía para seguir en la lucha de la transformación. Hoy estamos en un movimiento incluyente donde no importa de dónde vienes o qué vistes. Con su ayuda, desde el Senado impulsaremos la creación de más escuelas de nivel medio superior y superior», afirmó Simey Olvera.



Finalmente, acompañó a Bertha Díaz, candidata a presidenta municipal de Mixquiahuala, en su cierre de campaña. Al evento también asistieron Ciria Salomón y Diana Rangel, aspirantes a diputadas federal y local respectivamente. La plaza municipal se llenó de asistentes que expresaron su apoyo a las candidatas de Morena.



«A nueve días de la votación es un gusto visitarlos, respaldar a Bertha y decirle a mi pueblo que la próxima senadora será de Mixquiahuala, será una mujer de izquierda y siempre apegada a la gente. Que se preocupe la oposición porque están moralmente derrotados, porque no saben cómo parar este movimiento que lo construimos todos», externó Simey Olvera.



Bertha Díaz se comprometió con la gente de Mixquiahuala a dirigirse siempre con honradez y a trabajar incansablemente por las familias de la región.