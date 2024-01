Visita Mineral del Chico

Mineral del Chico es un antiguo pueblo minero, ubicado en el denominado ’Corredor de la Montaña’, que forma parte de otros atractivos destinos de esa zona como Huasca de Ocampo y Real del Monte.



La arquitectura de esta pintoresca población se compone de viejas casonas con tejados rojos a dos aguas, evocando así su antiguo esplendor minero, rodeada de exuberantes bosques de pino, encino y oyamel, pertenecientes a la zona protegida del Parque Nacional El Chico.



En agosto del 2011, Mineral del Chico se convirtió oficialmente en un Pueblo Mágico, no obstante, su belleza y la singularidad de su atmósfera ya atraía a visitantes nacionales y extranjeros, pues ya había sido sede de importantes anuncios publicitarios, películas y melodramas.



Más tarde, pasó a formar parte de la denominación Geoparque Comarca Minera, debido a la creación de espacios históricos, pero también por su aportación a la ciencia, y la educación.



Considerado como un bastión del ecoturismo en la región, se ubica el Centro de Visitantes Parque Nacional El Chico, donde los visitantes pueden encontrar espacios amigables para pasear, acampar o practicar el cicloturismo, ciclismo de montaña, la pesca deportiva, el excursionismo, la escalada, el rápel, campismo o senderismo.



Dentro del parque ecoturístico Las Ventanas, es fácil la convivencia en familia, ya que además de sus hermosas vistas, cuenta con un área de campamento y zona recreacional; mientras que en el recién remodelado Albergue Alpino Miguel Hidalgo, es posible relajarse, contemplar la naturaleza o practicar fotografía.



El mirador Peña del Cuervo, otras de las formaciones naturales que se ubica en este emblemático municipio, es una de las partes más altas del estado y de la zona centro del país, al ubicarse a 2,770 metros sobre el nivel del mar, lo que permite disfrutar una de las mejores vistas panorámicas, pues desde este punto, es posible apreciar las formaciones rocosas conocidas como Las Monjas, así como Los Frailes, del municipio de El Arenal.



Por otra parte, no puede dejar de visitarse el parque recreativo El Cedral, ubicado dentro de la comunidad de La Estanzuela, donde su principal atractivo es la presa del mismo nombre, rodeada de bosques de singular belleza, que durante las fiestas decembrinas, se convierte en una gran fiesta de música, luces y diversión.



Finalmente, para quienes disfrutan de la tranquilidad, se uade acudir al desarrollo ecoturístico Valle Diego Mateo, que ofrece una pequeña presa, pero también la posibilidad apreciar diversos tipos de fauna como víboras, aves y anfibios, no obstante que el principal huésped de este cuerpo de agua son las ranas y los renacuajos en ciertas épocas del año.