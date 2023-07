Visita de AMLO y Delfina Gómez en Atenco, frena despojo y abuso contra núcleos agrarios

Toluca, Méx., a 03 de julio de 2023. La visita realizada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y de la virtual gobernadora, Delfina Gómez a San Salvador Atenco donde entregaron la restitución de tierras a ejidatarios que durante casi 23 años lucharon contra la expropiación de sus ejidos y donde se construiría un Aeropuerto, muestra la voluntad política que caracteriza al gobierno de la Cuarta Transformación y reivindica los derechos de los núcleos agrarios que por décadas han sido víctimas de despojo, afirmó el diputado Valentín González Bautista.





El viernes, integrantes de Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra recibieron por primera ocasión en más de dos décadas al mandatario de la nación y a la próxima gobernadora, a quien incluso manifestaron la esperanza de que no será más de lo mismo y que encontrarán justicia por los abusos cometidos por gobiernos tricolores.





En este sentido, el diputado de Morena destacó la voluntad política del Presidente de la República por atender y resolver los problemas de rezago y que durante años solo se administraron con el propósito de no dar una solución definitiva, como en el caso de la lucha de los ejidatarios de San Salvador Atenco, que grupos de poder se apoderaron de hectáreas de tierra para realizar mega proyectos.





’Ellos levantaron la voz y enfrentaron organizadamente el ataque que el gobierno federal dirigió en contra de este núcleo agrario, lesionando sus derechos al cometer actos de despojo y agravios al fijar valores ínfimos no representativos, ni siquiera en el aspecto comercial de la tierra de sus tierras’, enfatizó el representante popular.



Y recordó que la resistencia y oposición de los ejidatarios tuvieron como respuesta la represión que violó derechos humanos, cuando gobernaba en el estado Enrique Peña, y a nivel federal, Vicente Fox Quesada.





’Con la visita del Presidente de la República el licenciado Andrés Manuel López y la virtual candidata electa, la maestra Delfina Gómez Álvarez se da un mensaje de respeto, protección y reivindicación de derechos de las comunidades agrarias, en este caso del ejido de Atenco y sus ejidatarios, pero también para que se entienda que debe respetarse a estos núcleos agrarios de propiedad social de la tierra’, puntualizó.





Valentín González subrayó que debe terminarse con las acciones de desojo que permanentemente son objeto los núcleos agrarios y para implementar, sobre todo en el Valle de México, desarrollos habitacionales a costa de la liquidación de tierras con irregularidades y en el mercado de la tierra, despojando por cualquier medio que tienen a su alcance.





’El que se les haga justicia a esta distancia, significa que hay cambios en las políticas del gobierno federal y que ahora se reivindican los derechos agrarios de los ejidatarios para que se reconozca también que los derechos deben reclamarse, exigirse y hacerse valer y creo que la resistencia que opusieron los ejidatarios y no haber aceptado rendirse finalmente dio frutos’, aseveró.





Reiteró con el triunfo de la maestra Delfina Gómez y quien será la gobernadora a partir del 15 de septiembre se atenderán los graves rezagos pendientes, pondrá orden en la entidad y pondrá especial atención, como ya lo ha señalado, en combatir la corrupción que se ha institucionalizado por décadas.





Por ello, los ejidatarios manifestaron su respaldo a la virtual gobernadora, afirmó, pues confían en que terminarán los negocios al amparo del poder, que puso en práctica la clase política del PRI, como el famoso dicho de Hank González de que ’el político pobre es un pobre político’, y dieron luz verde para hacer negocios y enriquecerse, y no asumir la responsabilidad que tienen de servirle a los ciudadanos con honestidad en el manejo de los recursos públicos.