Vinculan a proceso a jueza acusada de tráfico de influencias

La Jueza Angélica Sánchez Hernández fue vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, informó la Fiscalía General del Estado de Veracruz.



Lo anterior fue luego de que la Jueza adscrita a Cosamaloapan, Veracruz Angélica Sánchez emitió una resolución en la que determinó no vincular a proceso a Itiel Palacios García, alias el ’Compa Playa’, identificado por las autoridades de Veracruz como un generador de violencia en la entidad. Esta decisión se tomó en cumplimiento de un amparo otorgado por un Juez federal.



Ante esto, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, la acusó de presuntos nexos con la delincuencia, un hecho que la defensa de la juzgadora denuncia como parte de un proceso irregular.



La Fiscalía General de Veracruz realizó un posicionamiento a través de sus redes sociales para informar que se logró ratificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra Sánchez Hernández, detenida hace una semana en la Ciudad de el Juez de Control de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, otorgó un plazo de tres meses a la Fiscalía para el cierre de la investigación complementaria.



De acuerdo con la Fiscalía, la detenida realizó diversas acciones en un cuadernillo de amparo, donde hizo constar la existencia de un juicio de amparo y dando fe sobre la supuesta suspensión de plano concedida a una persona identificada como Itiel ’N’. Sin embargo, después de realizar una consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, se descubrió que el juicio de amparo que hizo constar no correspondía con el quejoso ni la materia en cuestión.



La institución agregó que la carpeta de investigación contra Sánchez Hernández se inició por una denuncia interpuesta por el propio Poder Judicial del Estado de Veracruz al detectar presuntas irregularidades en el fallo a favor de Itiel ’N’.



Aunado a esto, no existía registro en los libros del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Cosamaloapan, lo que llevó a la Fiscalía a tipificar la probable comisión del delito contra la fe pública.



’Los hechos probablemente constitutivos de delito en agravio de la administración de justicia, son derivados de diversas acciones que realizó la vinculada a proceso en un cuadernillo de amparo, donde hizo constar la existencia de un juicio de amparo y dando fe sobre la supuesta suspensión de plano concedida a Itiel ’N’; sin embargo, una vez consultado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo que hizo constar no correspondían el quejoso ni la materia; aunado a que no existe registro en los libros del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Cosamaloapan, por lo que se tipifica la probable comisión del delito contra la fe pública’, explicó la Fiscalía.



Respecto al delito de tráfico de influencias, la Fiscalía de Veracruz señaló que hay registro de que la jueza realizó múltiples llamadas telefónicas y envíos de correos electrónicos a un penal de Coahuila gestionando la liberación de una persona: Itiel ’N’.



’Acto para el cual no estaba facultada, presuntamente amenazando y presionando para que se cumpliera su resolución’, enfatizó la FGE.



El Instituto Federal de la Defensa Pública (IFDP), que asumió la defensa de la Jueza local, denunció que el Juez de Control declaró privada la audiencia y dictó la prisión sin abrir debate.



“El Juez determinó la vinculación proceso de la Jueza por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, y estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria, sin abrir debate sobre la medida cautelar de prisión preventiva”, detalló en un comunicado.Con información de SIN EMBARGO | LA LISTA | ARISTEGUI NOTICIAS