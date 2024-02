Vienen más obras, servicios y programas para Chimalhuacán en 2024: Xóchitl Flores

Al entregar 3 mil 46 canastas alimentarias a vecinos de 24 comunidades del municipio que se dieron cita en las instalaciones del Parque Ecoturístico ’El Chimalhuache’, la Presidenta de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez, expresó que este año su administración realizará más obras, servicios y programas en beneficio de la población chimalhuaquense.



En el tercer día de entregas matutinas y vespertinas del programa municipal ’Alimentación con Igualdad’, la Presidenta Flores Jiménez celebró que los miembros del H. Cabildo hayan tenido a bien ratificar la continuidad de los programas municipales ’Alimentación con Igualdad’, que consta de la entrega trimestral de despensas a familias vulnerables del municipio, y del programa ’Transformando la Educación con Igualdad’, dirigido a estudiantes de educación básica –preescolar, primaria y secundaria–, con el cual reciben un apoyo económico para complementar los gastos del regreso a clases.



Ante vecinos de barrios y colonias como Xochiaca, Xochiaca Parte Alta, Xochitenco, Lomas de San Isidro, entre otros, la Presidenta Flores Jiménez informó que también entregó obras de pavimentación, introducción de drenaje y agua potable, así como de construcción de techumbres, aulas, módulos sanitarios, entre otras, en las escuelas públicas que más lo necesitan. ’Recordemos cómo antes, para hacer una gestión, había que ir a marchas, hoy eso ya no es necesario. Hemos invertido cada vez más en servicios y lo seguiremos haciendo. También hay que señalar que estas obras no les cuestan ni un peso, ya no tienen que pagar la mano de obra o el material como antes’, destacó indicó.



Sindy Berenice Martínez Cabrera, titular de la Dirección Municipal del Bienestar, expresó que es un gusto atender a los beneficiarios del programa ’Alimentación con Igualdad’, pues siempre vienen felices. También informó que habrá fechas próximas para que las personas que no pudieron recoger sus canastas alimentarias puedan recibir el programa municipal, por lo que llamó a estar al pendiente de la página de Facebook ’Gobierno de Chimalhuacán’.



El vecino Francisco Romero, habitante de Xochiaca Parte Alta, expresó su agradecimiento a la Presidenta Xóchitl Flores Jiménez, pues ha hecho un muy buen trabajo, ya que ha tomado en cuenta a las comunidades que fueron ignoradas por administraciones anteriores. ’Muchas gracias Presidenta, y también a su administración, por el trabajo que han hecho aquí en Xochiaca Parte Alta’.