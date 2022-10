La venta de terrenos en predios no aptos para casa habitación está prohibida en Texcoco, no podrán legalizarse ni contar con servicios urbanos, se alertó en Texcoco ante anuncios sobre venta de predios



Ante ello se hizo un llamado a la ciudadanía en general para que no arriesgue sus recursos económicos en con la finalidad de tener un predio para su vivienda.



Desde la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología se hizo un llamado a quienes tengan interés en la compra de un terreno para que se informen con las autoridades auxiliares de la comunidad en donde se ofrece el terreno en venta.



Se indicó que la Fiscalía Especializada para Atención a Delitos Cometidos por Fraccionadores Clandestinos está realizado recorridos en la zona, para asegurar los predios que se oferten en venta para vivienda y estos se aseguran hasta que el dueño aparece quien esta incurriendo en una responsabilidad legal por la venta irregular de terrenos.