Vandalizaron pripanistas memorial de Guardería ABC frente a la SCJN

Los padres y madres de los niños y niñas fallecidos en el trágico incendio de la Guardería ABC, ocurrido en 2009, denunciaron un acto vandálico que sufrió el memorial que habían construido frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en agosto de 2022. Los responsables, en un acto violento e injustificado, arrancaron las cruces blancas que habían levantado como homenaje a sus hijos.



En relación lo sucedido en la manifestación del pasado domingo, convocada por grupos afines a Claudio X. González, tales como Chalecos México, Movimiento por la Paz y Unidad de México, Cerrando Filas y Campamento México, que atienden los intereses políticos de la oposición, los participantes atacaron el plantón que desde hace varios meses se encontraba frente a las puertas del máximo tribunal. En un acto violento e inapropiado, se arrancaron las 49 cruces blancas que contenían los nombres de los pequeños fallecidos en el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora.



La acción de los manifestantes fue vista con indignación por parte de la sociedad y de los familiares de las víctimas, quienes han levantado su voz en un llamado a la justicia y al respeto por el dolor de quienes perdieron a sus seres queridos en aquella terrible tragedia. Este hecho ha provocado un fuerte rechazo por parte de la opinión pública, que exige una investigación y sanciones por parte de las autoridades competentes. En lugar de soluciones, esta actitud violenta provoca más dolor y profundo malestar en la sociedad.



’Sepan que nuestro dolor no termina y se ahonda cada vez que nos hacen algo así’, externaron, al tiempo que cuestionaron: ’¿Quiénes y por qué destruyen las crucecitas de nuestros hijos con saña y sin ningún remordimiento, frente a cámaras? ¿Por qué la Suprema Corte de Justicia no garantiza al menos la permanencia de ese memorial?, y ¿por qué las autoridades ni garantizan justicia ni tampoco memoria?’, expresaron.



En un comunicado que emitieron, los familiares de las víctimas han dejado en claro que los memoriales que han puesto en los lugares donde perdieron la vida sus hijas e hijos son un grito de desesperación. Están allí para pedir justicia para los 25 niñas y 24 niños que fallecieron, siendo este terrible suceso también responsable de dejar a más de 100 bebés y niños con lesiones y secuelas permanentes.



La razón por la cual han levantado estos memorias de dolor y pérdida es para que las autoridades no olviden el horror y la magnitud de este hecho que ha marcado la vida de tantas familias. Para ellos, es fundamental que se haga justicia y que se tomen para que una tragedia como la de la guardería ABC nunca vuelva a suceder.



’Nuestros memoriales recuerdan a esos bebés y niños, todos, como recuerdan también que la justicia no ha llegado. La justicia pendiente por ese incendio en un lugar que más que guardería era una bodega y era responsabilidad del Estado mexicano’, expusieron.



’Son muchos quienes nos quieren callar, quieren destruir lo poco que nos queda: la lucha, la memoria y las ganas de una verdadera justicia, no una simulación para que los verdaderos culpables sigan aspirando a cargos políticos en México, un país donde la niñez no importa y la impunidad impera’, puntualizaron.Con información de LA JORNADA