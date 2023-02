Van 33 denuncias ante el IEEM, por diversos hechos atribuibles a Alejandra del Moral, del PRI

Horacio Duarte Olivares informó que MORENA ha presentado ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) 33 denuncias por diversos hechos atribuibles a Alejandra del Moral, del PRI, y al bloque que conforman junto al PAN, PRD y Partido Nueva Alianza, que constituyen actos anticipados de campaña, vulneración al interés superior de la niñez, uso indebido de programas sociales e infracciones en materia electoral, principalmente.



’Estamos muy atentos de lo que están haciendo los demás contendientes.



Hemos presentado algunas quejas electorales y quiero destacar la denuncia que se realizó por el ‘acarreo’ de menores de edad a un mitin de Alejandra del Moral efectuado en Metepec.



De manera burda, cínica e ilegal, engañaron a las madres y padres de familia solicitando permiso para que sus hijos asistieran a una conferencia de ‘Desarrollo de marketing del técnico profesional’ en horario escolar’, detalló Horacio Duarte.



El morenista señaló que el ’acarreo’ de niñas y niños de un Colegio de Bachillerato Tecnológico (CBT No. 2) para llenar un evento de Alejandra del Moral en Metepec es una de las faltas a la ley electoral más indignantes, ’porque se vulnera el interés superior de los menores".



Horacio Duarte explicó además que las madres y padres de familia exhibieron los formatos membretados con logos del gobierno del Estado de México utilizados para solicitar el permiso.



DIFUSIÓN DE SPOTS EN PERIODO DE INTERCAMPAÑA



Asimismo, Horacio Duarte refirió que de igual forma se denunció que Alejandra del Moral violentó la ley electoral al extender la difusión de sus spots al periodo de intercampaña, respaldada por las cadenas de cine.



’Una semana después de concluido el periodo de precampaña detectamos que, en salas de cine de Cinépolis, ubicadas en el Estado de México, continuaba la exhibición de los spots de Alejandra del Moral.



Es un hecho muy grave que el PRI y las empresas de cine sigan promocionándola’, explicó.



TOMA DE PROTESTA QUE TRANSGREDE EL PERIODO DE INTERCAMPAÑA



De igual forma, MORENA presentó una denuncia ante el Instituto Electoral Local por actos anticipados de campaña contra Alejandra del Moral, el PAN y Partido Nueva Alianza por realizar los eventos denominados ’Toma de protesta’ que vulneran la normativa electoral por transgredir el periodo de intercampaña.



El 19 de febrero, la militancia del PAN fue convocada a un mitin realizado en el predio Dos Ríos en Huixquilucan, y el 25 de febrero, la militancia de Nueva Alianza a la Villa Charra de Toluca, donde las dirigencias de ambos partidos proclamaron a Del Moral como su candidata.



USO DE PROGRAMAS SOCIALES CON FINES ELECTORALES



También, MORENA a través de su Representación ante el IEEM denunció al gobierno del Estado de México y a Alejandra del Moral por el uso constante de programas sociales con fines electorales, en particular el conocido como Salario Rosa.



A cambio del Salario Rosa les solicitan acciones coordinadas en redes sociales y se les instruye apoyar al partido en el gobierno para mantener el apoyo social.



De igual manera se denunció que, en su condición de exsecretaria de Desarrollo Social del gobierno estatal, Del Moral incluyó menciones de los programas sociales en sus discursos de precampaña, usándolos con fines electorales.



EXHIBICIÓN DE ESPECTACULARES



El área jurídica de MORENA presentó una denuncia formal ante la autoridad electoral en contra de Alejandra del Moral por la colocación de 500 espectaculares con su imagen en la portada de la revista Mundo Ejecutivo.



Dichos espectaculares fueron exhibidos antes del arranque del proceso electoral en el Estado de México, constituyendo un acto anticipado de campaña.



Cabe destacar que el IEEM ordenó bajar los espectaculares en un plazo no mayor a 36 horas debido a que vulneraban el principio de equidad en la contienda electoral.



LLAMADAS TELEFÓNICAS CON SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD



Además de las quejas mencionadas, MORENA interpuso una denuncia contra los partidos PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza y quien resultara responsable, por la ejecución de una campaña telefónica con la supuesta voz de la maestra Delfina Gómez con el objetivo de irritar a los habitantes del municipio de Texcoco con llamadas realizadas durante la madrugada.



’Están preocupados porque no levantan en las encuestas, y ese nerviosismo los está obligando a iniciar antes de tiempo la siguiente etapa electoral’, señaló Horacio Duarte al respecto de las denuncias.



’Esperamos que, en todos los casos, la autoridad electoral no sea omisa, no quede como una anécdota, porque los mexiquenses merecemos una autoridad electoral que entienda el momento histórico en el que se encuentra el Estado de México’, exigió Horacio Duarte.