Texcoco, Méx, 24 de noviembre de 2023.- ’El gobernante debe saber escuchar lo que no se atreve a decirnos nuestro pueblo, ese es el talento del gobernante y queremos seguir trabajando por Texcoco y vamos a seguir trabajando por Texcoco…Amamos esta tierra y …no vamos a claudicar’, declaró el diputado Nazario Gutiérrez Martínez, al rendir su 2do. Informe de Actividades Legislativas.





Acompañado por la presidenta de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura Azucena Cisneros Coss; el coordinar del Grupo Parlamentario de Morena, Maurilio Hernández González; los senadores Martha Guerrero Sánchez e Higinio Martínez Miranda, la presidenta de Texcoco, Sandra Luz Falcón Venegas, así como Nancy Nápoles Pacheco, presidenta del Consejo Político de Morena, el legislador señaló que Texcoco tiene a una digna gobernadora texcocana la maestra Delfina Gómez Álvarez.





A la vez que recordó que la Casa de Cultura, sede de su 2do. Informe de Actividades Legislativas, fue La Casa del Constituyente, donde se instaló la Legislatura que elaboró la primera Constitución del Estado de México, que se aprobó el 14 de febrero 1827.





Nazario Gutiérrez, informó respecto a su trabajo legislativo, que el Grupo Parlamentario de Morena presentó 200 iniciativas y puntos de acuerdo, de las cuales el 40% se aprobaron convirtiéndose en leyes y reformas para beneficio de las y los mexiquenses.



Destacó su participación en la realización de la Ley de Movilidad, la Ley de Justicia Cívica y el Matrimonio Igualitario, mientras que durante más de 30 años ha trabajado con el pueblo de las 55 comunidades y los 17 barrios de este municipio ’con la única intención de servirle a nuestro Texcoco’.





Subrayó que gracias a líderes como el doctor Higinio Martínez las comunidades texcocanas no son las mismas que hace 30 años ’en las comunidades nos esmeramos por darles servicios públicos, por darles instalaciones deportivas, por darles instalaciones de salud, por fomentar los talentos, tenemos infinidad de talentos, apoyamos a los sectores vulnerables’. Y recordó que atletas de la Escuela Paralímpica de Texcoco, compitieron hace unos días en un encuentro internacional y trajeron medallas de plata y bronce.





Asimismo, precisó que gracias al trabajo en equipo que realiza con la alcaldesa Sandra Luz Falcón, el senador Higinio Martínez y la gobernadora Delfina Gómez, se obtuvieron los recursos necesarios para la rehabilitación de la Calle Juárez y el embellecimiento de la avenida Pedro de Gante, para impulsar el turismo en el municipio de Texcoco, ya que recordó que este municipio vive del comercio y del transporte. Por lo que se busca dignificar la vida de las texcocanas y de los texcocanos.





Emocionado indicó ’me apasiona decirles que vamos a seguir sirviendo a Texcoco’ y anunció que hace unos meses recibió el título de licenciado en Derecho.





Por ultimo enfatizó que ’a los grandes héroes y a los grandes funcionarios se les reconoce por sus buenos actos y sus malos actos. Yo quiero que a nosotros nos sigan recordando por nuestros buenos actos, por nuestra entrega a Texcoco, por nuestra entrega a Ustedes’.





Mientras que, al hacer uso de la palabra el senador Higinio Martínez Miranda reconoció la lealtad de Nazario Gutiérrez. ’La lealtad no a una persona, sino a un proyecto, a un equipo, él tiene su forma, su estilo, pero al final la lealtad es lo que decide un equipo y es una característica que no se encuentra mucho en política…es difícil encontrarla, pero él es, entre otras cosas, leal’.





Al tiempo que sostuvo que la transformación de Texcoco se debe al trabajo en equipo que se ha realizado durante los últimos 30 años y ’hoy tenemos gobernadora y saben ¿cómo lo logramos?, estando juntos, trabajando juntos, no hubiéramos ganado…si no hubiéramos mantenido esa unidad las y los texcocanos’.





Hay que destacar que el diputado Maurilio Hernández, la senadora Martha Guerrero y la presidenta municipal de Texcoco, Sandra Luz Falcón reconocieron la labor realizada por Nazario Gutiérrez en materia legislativa y en el territorio de su distrito XXIII.





En el evento, también estuvieron presentes sus compañeros los diputados Anais Burgos Hernández, Yesica Rojas Hernández, Marco Antonio Cruz Cruz y Jorge García, así como presidentes municipales, diputados federales y líderes sociales, entre otros invitados especiales.