Vamos a colaborar con Morena y PT para ganar: Jesús Cuanalo

El ingeniero Jesús Cuanalo Araujo candidato a Diputado Federal por el distrito 38, que comprenden los municipios de Atenco, Chiconcuac y Texcoco, expresó en la primer rueda de prensa con medios de comunicación de la zona, que a mucha gente le llama la atención que el Partido Verde vaya en coalición con Morena, al ser muy críticos de este partido en elecciones anteriores.



’Fuimos una oposición muy dura, muy crítica aquí en Texcoco y la respuesta que me estoy llevando de Morena y el PT, me está dando una agradable sorpresa y una buena lección, porque nuestras ideas, nuestros sentir, nuestros proyectos han sido escuchados en esta coalición’.



Cuanalo Araujo explicó, que es una alianza que se decidió a nivel nacional, pero que es una coalición que ha demostrado que funciona, tan funciona que se tiene a la primer gobernadora mujer en el Estado de México, además de ser texcocana y ganar con esta coalición.



El candidato a Diputado Federal por el Distrito 38, subrayó que el hecho de que se les permita mantener su visión e identidad política, demuestra mucho respeto hacia el proyecto y demuestra muy altas miras políticas de aquellos de los que fueron oposición.



’Ahora en lugar de ir en contra de nuestra candidatura, extienden la mano y vamos a colaborar de manera conjunta en que se ganen cinco de cinco, hay una muy buena candidata por la coalición a la presidencia que es la doctora Claudia Cheinbaum, ambientalista, experta en medio ambiente, con visión social y va a ser la primer mujer presidenta gracias a esta coalición’, expuso el agrónomo.



El empresario, recordó que el domingo pasado realizó un evento para la presentación de sus propuestas de campaña donde hubo una gran convocatoria con dos mil personas de diferentes sectores.



También, señaló que le encanta el contacto con la gente y que en la elección anterior caminaba de 15 mil a 17 mil pasos en un día, por lo que en esta campaña quiere romper esos récords.



’A mí me gusta mucho poder salir a la calle, tocar las puertas, saludar a las personas de mano y no solamente llevarle mis propuestas, sino recibir lo que la gente siente y opina, lo que desearía que hagamos, entonces va a ser una una campaña como nos gusta hacerlas, muy muy cercana a la gente, muy de calle.



Por ello, anunció que una vez que gane la Diputación Federal, instalará tres oficinas de atención y gestión ciudadana, una en cada municipio, para mantener el contacto con la gente.



En materia de seguridad, Jesús Cuanalo dijo coincidir con la doctora Claudia Sheinbaum, ’abrazos a los jóvenes y castigo a los criminales’ y reiteró que como Diputado Federal, va a proponer leyes más severas contra los criminales y contra los que asaltan el transporte público.



Así mismo, comentó que se necesita actividad preventiva con los jóvenes, a los que se les tiene que dar educación, cultura, arte, y deporte para alejarlos de las calles, generar empleo como la primer medida de prevención del delito.



También, recalcó otorgar prisión vitalicia a los violadores, a quien arroje ácido hacia las mujeres, a los abusadores de menores, programas de integración social y de prevención del delito, así como hacer centros de desarrollo y atención psicológica.



Trabajar en la prevención contra las adicciones, modificar las leyes para poder tener más garantías de paz para las familias, profesionalizar los cuerpos policiacos, tiene que haber capacitación enfocada en los derechos humanos.