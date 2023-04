Vamos a ganar esta batalla pero no podemos ser ingenuos: Delfina Gómez en el arranque de campaña

Delfina Gómez Álvarez, salió de su domicilio ubicado en el barrio de San Pedro, para encabezar la caminata con destino al jardín municipal de Texcoco y arrancar oficialmente la campaña como candidata a gobernadora del Estado de México por la candidatura común ’Juntos Hacemos Historia en el Estado de México’ conformada por MORENA, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).



Cientos de militantes y simpatizantes de Morena, recibieron a quien sentencian como la próxima gobernadora del Estado de México, al igual que decenas de encuestas registradas ante el Instituto Electoral del Estado dé México ( IEEM).



Delfina Gómez Álvarez, durante su discurso, expresó que cuando le preguntan, maestra vamos a ganar, claro que sí, responde.



’Esta batalla, claro que la vamos a ganar, pero no podemos ser ingenuos, ni nos podemos confiar, porque sabemos a quien nos estamos enfrentando, a un grupo de compañeros que lo único que han hecho, es ver por su situación personal y por su beneficio propio’, expresó la ahora candidata.



La también ex presidenta municipal de Texcoco, mencionó que no va a ser tan fácil el que quieran dejar todos estos casi cien años, de beneficios a costa de las necesidades que no cubren de los ciudadanos y por eso solicitó a los presentes, no descansar, son sesenta días pero se pasan rápido.



Hizo un llamado para que los mexiquenses hagan la tarea y hablen con compañeros, amigos, familiares, del por qué es importante esta gran oportunidad histórica que se tiene para cambiar el rumbo del Estado de México.



Agradeció al partido Verde, al PT y en especial a Morena por darle la oportunidad de representar en este proceso la candidatura y recalcó que no pueden fallarle a miles y millones de mexiquenses que tienen la esperanza puesta en ella.



’ La ciudadanía está decidida por el cambio, recordemos que ocho de cada diez quieren la transformación’, dijo.



Flanqueada por Mario Delgado presidente nacional de Morena, Pepe Couttolenc del Verde y Oscar González del PT, subrayó que por el bien de niños, jóvenes, campesinos, maestros, deportistas, policías, médicos, mujeres y todos los sectores, no les va a fallar porque ya basta de tanta desigualdad social y en próximas horas presentará su propuesta de trabajo donde están incluidos todos los sectores.