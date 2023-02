Vamos a dejar el alma en el campo de batalla: Alejandra Del Moral

La familia priista está más unida que nunca y la lealtad que le tienen al territorio mexiquense los mantiene trabajando todos los días sin descanso, aseguró la precandidata a la gubernatura del Estado de México del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandra Del Moral Vela.



’No tengo más que palabras de agradecimiento para el priismo mexiquense, no tengo más que mi compromiso, mi palabra, mi trabajo y mi vida, para demostrarles que vamos a trabajar sin cansancio’, enfatizó.



La precandidata priista afirmó que ’este es el proyecto de valientes, este es el proyecto de los que queremos y amamos, y verdaderamente estamos dispuestos, a trabajar por el Estado de México’.



’Caminemos juntos’, llamó, ’hagamos lo que sabemos hacer por amor al territorio mexiquense; solo los valientes se atreven a construir nuevos caminos. Solo los valientes se atreven a aceptar sus errores y cambiarlos. Solo los valientes eligen avanzar hacia adelante y jamás retroceder’.



Alejandra Del Moral precisó que el proyecto del Partido Revolucionario Institucional no busca confrontaciones, sino dar resultados a las y los mexiquenses.



’Miren, está en juego México. El futuro de México pasa por el Estado de México; los mexiquenses somos mexicanos dos veces, somos mexicanos por Patria y por provincia y nosotros tenemos la obligación de defender a este país’, señaló.



Ante la militancia priista de Ocoyoacac, Lerma y Capulhuac, invitó a quienes forman parte de esta institución política a construir un ejército de valientes que defienda al Estado de México.



’Quiero que juntas y juntos construyamos el ejército de valientes que defenderá al Estado del México’, expresó.



’Porque en esta batalla me van a acompañar los que quieran construir y no destruir, los que quieran ir hacia adelante, no hacia atrás, y en esta batalla vamos a dejar el alma en el campo de batalla’, abundó.