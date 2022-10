Vacunarán en Nogales Veracruz, a menores de edad.

Nogales Veracruz.- Quedó confirmada la jornada de vacunación contra el Covid 19, los días sábado 15 y domingo 16 de octubre, para el rango 5-11 años de edad.



El Director de Salud Municipal, Felipe Pérez Romero, destacó que de forma coordinada con la Brigada "Correcaminos", del gobierno federal, esta ocasión, la sede será la escuela primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", que se ubica en la esquina de Calzada de la Laguna y "Mártires 14 de Abril".



Precisó que ambos días, las vacunas serán aplicadas a los menores de edad en horario de 8:00 a 16:00 horas, con el propósito de poder inmunizar al mayor número de pequeños.



"La vacunacion es para niños de 5 a 11 años de edad, primera dosis y segunda dosis para menores de 11 a 17 años, recordamos también a los adultos que no se han vacunado y que son remisos que se sigue otorgando el beneficio de poder aplicarles un biológico para que puedan estar protegidos contra el Covid 19", enfatizó.



Pérez Romero, puntualizó que para los menores de edad, será aplicado el biológico Pfizer y en el caso de los adultos será CanSino.



"A los padres de familia, les pedimos que no esperen a que den las 4 de la tarde, porque a veces no se cumple con la cantidad de niños para poder abrir un frasco de biológico y no se puede desperdiciar vacuna, que por un niño se desperdicien 5 dosis", recalcó.