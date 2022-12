Va Morena por exención y descuentos en tarifas de transporte público para grupos vulnerables

Toluca, Méx., 01 de diciembre de 2022. Ante la necesidad de implementar políticas públicas a favor de los que menos tienen, se deben homologar las diversas normas jurídicas, en cuanto a las tarifas en el Estado de México del servicio de transporte público de pasajeros, masivo o de alta capacidad, colectivo y mixto, adecuándolas en cuanto a la exención y descuento que debe proporcionarse a los Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Estudiantes con credencial vigente, afectados por las altas tarifas en perjuicio de su economía, propuso el diputado local de Morena, Jorge García Sánchez.



Al presentar, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, la Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforman, el segundo párrafo del artículo 7.27, 17.50, y 17.52 del Código Administrativo del Estado de México; y la fracción I del artículo 18 de la Ley del Adulto Mayor del Estado de México, con el fin de que se les otorgue a los señalados grupos vulnerables la exención del pago y el derecho al 50% de descuento en las tarifas del transporte público.



El diputado de la 4T, en la exposición de motivos señaló que de acuerdo al INEGI en el Estado de México el 11.3% de la población son personas mayores de 60 años, y el 40.82% de la población adulta mayor es económicamente activa, con bajos ingresos y que tienen necesidad de movilidad.



Explicó que, la propuesta es necesaria, siendo las personas adultas mayores un grupo social, con un promedio de ingreso económico bajo, que no cuenta con empleos bien remunerados o no los tienen, siendo su única percepción en la mayoría de los casos, algún apoyo social gubernamental, o alguna pensión por retiro o apoyo familiar, que no alcanza para cubrir todos sus gastos.



En tribuna el integrante del partido de la Esperanza, agregó, debe impactarse en la normatividad que regula el servicio de pasajeros, siendo necesaria la exención en las tarifas del servicio, que permita a este sector de la población, la posibilidad de trasladarse sin que represente una carga a su ingreso económico.

Asimismo, subrayó se incentivaría el uso de dicho transporte, debido a que, por lo regular se acompañan en sus traslados por otra persona, lo que, beneficiaria también a los concesionarios.



Es viable aplicar este tipo de exenciones, afirmó el diputado de Cuautitlán Izcalli, ejemplo de ello, en la Ciudad de México, hay gratuidad para los adultos mayores de 60 años en los sistemas de transporte masivo de pasajeros y las personas con discapacidad permanente, y a los estudiantes se les realiza un descuento del 40% en la tarifa del metro. También en entidades como Querétaro, Baja California, Quintana Roo, Chihuahua y Coahuila hay descuentos para estos sectores de la población que son aplicados sin ninguna inconformidad por parte de los prestadores del servicio, y benefician a la economía de las personas.



Apuntó, de acuerdo a políticas públicas internacionales el objetivo es, mejorar la disponibilidad de transporte accesible y económicamente asequible para las personas adultas mayores. De acuerdo a datos del INEGI, el 4.5% de la población en la entidad cuenta con algún tipo de discapacidad, en cuanto al tema, el artículo 20 de la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad, señala que se adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal en la forma y en el momento que deseen a un costo asequible.



A estos sectores se suman los estudiantes, quienes también son afectados con las altas tarifas por el pago del uso de transporte público en la entidad, quienes requieren el servicio para trasladarse a su escuela y de regreso a casa, gastos que merman la economía familiar, teniéndose en cuenta que, el salario mínimo en la entidad es de 172 pesos con 87 centavos, y que el salario promedio mensual que percibe una o un trabajador en la entidad es de 3 mil 440 pesos.



Y denunció, derivado de los altos costos que significa para las familias trasladarse para que sus hijas e hijos cursen sus estudios, muchos acaban desertando de la escuela, lo que viola su derecho humano a la educación. La desigualdad educativa es un tipo de discriminación primaria, impide la superación de la pobreza y la movilidad social, los estudiantes llegan a la escuela en condiciones muy diferentes según el nivel de ingresos y el capital económico de las familias.



Exhortó a los legisladores a prestar atención a las necesidades de los estudiantes para que tengan equidad en el acceso al transporte, mediante la adopción de medidas para la reducción de desigualdades, debiéndose homologar las diversas normas jurídicas de tarifas de transporte pública.