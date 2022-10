Usa Guanajuato fondo de pensiones para dar el 51% de propiedad a privados

Fiel a los principios panistas, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, informó que usarán dinero del fondo de pensiones para construir la autopista San Miguel de Allende-Silao, un parque industrial en Celaya y en GTO Leasing Services, una arrendadora de automóviles y maquinaria, otorgando el 51% a socios privados.



En el segundo día de la Reunión Anual de Industriales, Diego Sinhue Rodríguez según expresó que los fondos de pensiones actualmente están garantizados hasta el 2082 por lo que indicó que los ocupará para proyectos privados.



Actualmente poco más de la mitad del fondo de pensiones de Guanajuato ya están en flujo, Cetes, papel moneda así como otros instrumentos financieros.



’Tenemos un fondo de pensiones de 30 mil millones de pesos, de los cuales 16 mil millones de pesos están en flujo, Cetes, papel moneda, demás instrumentos financieros’, dijo el mandatario.



’Nosotros estamos aprovechando este fondo para generar proyectos de infraestructura en un modelo que es público y privado y empresas’, comentó el mandatario emanado del PAN.



El gobernador dio a conocer que el primer proyecto que realizó con el dinero de los pensionados fue para crear una arrendadora de vehículos y maquinaria para la manufactura.



Rodríguez Vallejo añadió que la autopista de San Miguel de Allende a Silao, de 5 mil millones de pesos, se construirá con fondos de pensiones, finanzas y privados guanajuatenses.



En el caso de la arrendadora GTO Leasing Services destinaron más de 500 millones de pesos para la renta de vehículos y maquinaria para la manufactura.



Recordó que GTO Leasing Services ganó la licitación a 4 empresas para rentar 2 mil 500 vehículos al gobierno de Guanajuato. Así también indicó que buscará que quede el total control de GTO Leasing Services quede en el sector privado.



’Yo propuse que GTO Leasing Services tuviera capital privado y le diéramos el 51% de la empresa y el control de la empresa, mientras que el 49% se lo quedará el gobierno a través de su fondo de pensiones’, dijo Rodríguez Vallejo.



’Con los cambios de gobierno y de directrices, yo lo que quiero es que el control (de GTO Leasing Services) quede en el sector privado para darle continuidad y no echen a perder este proyecto con temas de corrupción’, manifestó.



’Vimos que funcionó GTO Leasing Services y pasamos la prueba del ácido de los diputados de oposición, ahora con este modelo queremos ir más allá y ahora traemos 50 hectáreas que les platicamos, en donde está Ferromex y Kansas City Southern de México’.



En junio del presente año la diputada de Morena, Edith Moreno Valencia presentó un exhorto para que el titular de la ISEEG presente un informe detallado sobre la sociedad financiera debido a que no tienen conocimiento de los rendimientos, las pérdidas o las ganancias que realizan con la arrendadora ‘GTO Leasing Services’.



’No se sabe con certeza los rendimientos, las pérdidas o las ganancias, todo de este negocio, se oculta. Lo que sí se sabe es que los únicos negocios de la nueva empresa han ocurrido con el Poder Ejecutivo; al que le han financiado la adquisición de vehículos nuevos, utilitarios y ejecutivos. Un buen negocio no solo para el ISSEG, sino para los inversionistas privados de los que no se conoce la identidad; pese a tratarse de una entidad de carácter público’.



Sin embargo no prosperó, la propuesta de Morena obtuvo 24 votos en contra y solamente 12 a favor, por lo que Edith Moreno indicó que, ante la opacidad en torno al proyecto y los posibles conflictos de interés se puede presumir que GTO Leasing sea ’un mecanismo de utilización de los recursos públicos para impulsar negocios privados’.



En ese sentido, advirtió que los recursos del Fondo de Pensiones de los trabajadores estatales están en riesgo.



’Álvarez Prieto es consultor, asesor, socio, líder del proyecto y dueño de la marca y de logo de GTO Leasing. Todo esto a cambio de nada —o nada que se haya hecho público—. Si el registro de la marca y logo es hasta el 2029, es probable que el gobierno esté rentando o haya comprado los derechos. Sin embargo, esto es solo una suposición, pues gracias a la reserva de la información no se sabe nada acerca de los 247.5 millones de pesos que invirtió el ISSEG’, señaló.



A cinco meses de que el Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG), aprobara la participación del organismo en el proyecto con una inversión de 247.5 millones de pesos del fondo de pensiones de los trabajadores del estado, Álvarez Prieto comenzó el registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), de acuerdo con Periódico Correo.



Periódico Correo publicó que hasta el 13 de junio del presente año, GTO Leasing operaba con recursos del ISSEG, ya que si bien en julio de 2021 se escrituró una asamblea ordinaria para la integración de nuevos inversionistas, con la que reduciría su participación al 76%, esta aún no figura inscrita en los expedientes del Registro Público del Comercio.Con información de Javier Bravo, Damián Godoy y Óscar Jiménez | PERIÓDICO CORREO