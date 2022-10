Urgente representación oficial y acompañamiento de trabajadores agrícolas temporales en Canadá: Max Correa

Tlalnepantla, Méx.- El diputado local de Morena, Max Agustín Correa, anunció que presentará un exhorto a las autoridades federales y estatales para que, en una coordinación institucional con sus respectivas contrapartes en Canadá al realizarse la Reunión Anual de Evaluación del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales bilateral, no solo se realice entre los gobiernos, sino que permitan la participación, por primera vez, de la voz de los trabajadores y se buscará también su acompañamiento en ese país.



El impulsor de la Cuarta Transformación, en conferencia de prensa coincidió con los integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación en Canadá UFCW, que lo que los hermana con la Central Campesina Cardenista, cuyo líder es el legislador, son los casos de los trabajadores mexicanos que van a este país y que en ocasiones no cuentan con las condiciones necesarias, y se requiere una representación formal.



Además, dijo, los trabajadores agrícolas mexiquenses temporales que acuden a Canadá, deben estar protegidos con los derechos similares a los que tienen los canadienses, por ello presentará en tribuna el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que no pase a comisiones, sino de manera directa el pleno lo apruebe y se haga llegar lo antes posible a la secretaría del Trabajo y Previsión Social federal y estatal, y a la secretaría de Relaciones Exteriores.



El legislador confió en que el trabajo solidario de ayuda mutua entre la CCC, sus militantes y la UFCW, por sus siglas en inglés, se traducirá muy pronto en un esfuerzo común para que los trabajadores agrícolas, puedan tener acompañamiento de nuestras organizaciones, en coordinación institucional.

Y reiteró, el diputado de Tlalnepantla, el objetivo es que el grupo de trabajadores que se inscriban en el programa en la próxima temporada, que habrá de empezar en febrero, puedan tener un acompañamiento durante su estancia en las unidades, en las granjas, en las unidades de trabajo en Canadá, de parte de nuestra organización y del sindicato, previamente tener una capacitación sobre sus derechos, sus obligaciones estando allá en aquel país.



Agregó, el propósito es que este programa se fortalezca con más trabajadoras y trabajadores, pero sobre todo que estén más enterados de sus derechos y que nuestros gobiernos tanto el de Canadá como el de México pues puedan también tomar las medidas correspondientes para que los empleadores obtengan una mano de obra segura, eficaz, altamente productiva pero que también los trabajadores tengan plenamente satisfechos sus derechos y que sea una relación de ganar-ganar.



En su oportunidad, Pablo Godoy, del Sindicato de Alimentación en Canadá UFCW señaló que han creado 10 centros de apoyo de salud, asesoría laboral, hacen acompañamiento gratuito y han documentado casos de abusos, por ello piden al gobierno federal de México y de Canadá, la representación oficial, ya que son 13 mil afiliados a esta organización, además pugnó para que asistan a la Reunión Anual de Evaluación del PETAT, programa bilateral, para asegurarse que la voz de los trabajadores esté en la mesa.



También Paul R. Meinema, presidente de UFCW Canadá, reconoció la labor legislativa del diputado Max Correa y como líder de la CCC, ambas organizaciones saben que los derechos de los trabajadores deben de ser protegidos, sobre todo que, con este programa piloto, tendrán el respaldo para mejorar sus condiciones en el extranjero. Subrayó que lo que se necesita resolver es que los trabajadores tengan la representación y la voz en dicha Reunión Anual de Evaluación de ambos países.



El integrante de la UFCW Canadá, refirió que la causa de ambas organizaciones es genuina y reconoció el acompañamiento, solidaridad y esfuerzo del diputado de Morena, Max Correa, porque encabezan la misma demanda. Señaló que se documentan los abusos y violaciones laborales contra los trabajadores, para legitimar las demandas.