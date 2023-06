Urgen aparición con vida de maestra y su hijo vistos por última vez en Chicoloapan

Son ocho días de angustia para familiares de Jessica Delilah Medina Galindo, maestra del Estado de México, subdirectora escolar de bachillerato, madre de familia y luchadora social, así como su hijo Zahid Medina Galindo, quienes el pasado 31 de mayo, cerca de las ocho de la noche, fueron vistos por última vez en la Unidad Habitacional Residencial Chicoloapan, por lo que hicieron un nuevo llamado a las autoridades estatales y de dicho municipio México para que echen mano de todos sus recursos y logren dar con su paradero.



Juan Hugo De la Rosa, Dirigente nacional de Unid@s, subrayó que el llamado se hace a los distintos órdenes de gobierno, para que no minimicen la búsqueda, para que esta desaparición llegue a buen fin y ambos regresen sanos y salvo a su casa, donde son esperados por sus familiares y con la esperanza de que se encuentren bien.



Señaló que familiares se han reunido con la Fiscalía y existe el compromiso de no cejar en sus indagatorias para dar con el paradero de Delilah Medina Galindo y su hijo Zahid Medina Galindo, además de estarles informando sobre los avances de las investigaciones.



Por su parte, Raúl Romero Ávalos, Dirigente estatal de Unid@ manifestó que así como las autoridades realizan su trabajo, ellos como familiares y amigos han hecho lo propio, mediante el reparto de volantes con las imágenes y los datos para una pronta localización.



Precisó que no han recibido llamadas de ningún tipo o de alguien que quiera extorsionarlos, por lo que las indagatorias las lleva a cabo la Fiscalía y se mantienen al tanto de si existe algún avance, pero no van más allá para no entorpecer las investigaciones



En su oportunidad, la Diputada Carmen de la Rosa Mendoza resaltó qué durante la presente administración del gobierno estatal, aumentó en un 78 por ciento el número de feminicidios y desapariciones de mujeres, por ello, se sumó al llamado a las autoridades encargadas del caso para que agilicen las pesquisas.



Al respecto, Marta Téllez, Representante de la Coordinadora de Escuelas Democráticas en el Estado de México, precisó que la familia y amigos tienen el respaldo de este sector y han estado a su lado en la búsqueda y localización.



Finalmente, los presentes, entre Alejandro Medina, hermano de Jessica y Tío de Zahid, se unieron a la voz de los presentes para exigir se agilicen las indagatorias y lleguen a buen término.