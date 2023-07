Uno de cada 3 litros de combustible vendida por gasolineros, está adulterado

El CEO de Ciefsa, Andrés Gutiérrez Torres, empresa especializada en servicios de análisis químicos de productos de petrolíferos. informó que entre el 30% y el 35% que se comercializan en el país están adulteradas, es decir uno de cada 3 litros de combustible vendida por gasolineros.



El directivo también señaló que, de acuerdo con lo autorizado, las mezclas de alcoholes en los combustibles no deberían exceder el 5.8%. Sin embargo, muchos de los combustibles que se venden en el país superan este porcentaje permitido.



De acuerdo con el CEO, en algunos casos, se ha descubierto que la mezcla de los combustibles adulterados consiste en un 50% de gasolina, un 35% naftas%, 15% de alcoholes llegando a veces incluso hasta un 20%.



Según Gutiérrez Torres, esta adulteración de las gasolinas tiene consecuencias significativas. Por un lado, representa una pérdida de ingresos fiscales.



Además, puede causar daños mecánicos en los automóviles que utilizan estos combustibles adulterados. Asimismo, crea una competencia desleal en el mercado. Y por último, pero no menos importante, también puede tener efectos nocivos para la salud y el medio ambiente.



’Estamos teniendo en algunos casos del país gasolina con una calidad que no veíamos desde los años 80, cuando todavía las cantidades de compuestos aromáticos altamente cancerígenos estaban permitidos’, alertó.



Además,utiérrez mencionó que se han observado cada vez más casos de contaminación del aire en ciudades grandes como Ciudad de México, Gu Monterrey. En algunos de estos casos, la mala calidad de los combustibles también puede desempeñar un papel importante.



El CEO de C precisó que existen dos tipos de combustible adulterado. Por un lado, está el que es de mala calidad y por otro lado, está que no cumple con los porcentajes permitidos de mezcla, aunque no necesariamente es de mala calidad.



’Ojo aquí, el que esté adulterado no quiere decir que no cumpla con las pruebas control de la Comisión Reguladora de Energía; si hicieran las pruebas totales como un importador o como un productor, te darías cuenta en qué parámetros no cumples, pero los laboratorios que estamos para auxiliar a la Comisión no tenemos la capacidad de específicamente reportar ese valor en la información que vemos, ni siquiera los tenemos muchas veces autorizados por parte de la Comisión’, señaló.



El CEO de Ciefsa expresó que existe la posibilidad que en algunos casos los propietarios de estaciones de servicio no lleguen a percatarse qu el producto que están vendiendo está adulterado debido a que estas mezclas no permitidas entran al mercado en dos momentos: cuando sale de la distribuidora y cuando se hace el transporte.Con información de Patricia Tapia Cervantes | FORBES