El empresario Claudio X González anunció que llevarán a cabo la ’Marcha de Nuestra Democracia’ donde estarán presentes las organizaciones Frente Cívico Nacional, Sí por México, Poder Ciudadano, Sociedad Civil México, UNE México y Unidos por México



La marcha la llevarán a cabo el 18 de febrero del presente año en el Zócalo de la Ciudad de México, teniendo como orador principal al exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE). Lorenzo Córdova, quien mientras estuvo al frente del instituto aseveraba su imparcialidad.





La manifestación será organizada por Unid@s, una de las organización fundadas de Claudio X. González, que de nueva cuenta vestirán de rosa así como ocurrió durante la marcha a favor del INE, cuando estaba al frente Lorenzo Córdova, cuyo objetivo fue el de conservar una serie de privilegios para los actuales funcionarios del organismo electoral así como impedir a toda costa que los consejeros lleguen vía democrática.



Por ello, varios políticos de oposición hicieron un llamado a la población a vestirse de dicho color. Como ejemplo está el expresidente Vicente Fox quien expresó lo siguiente: “Solo vístete de rosa y blanco, y haz tu vida normal, ve a comer, sal a la calle, ve al cine, ve a misa... hagas lo qué hagas, pero vestido de rosa y blanco. Quizás AMLO va a llenar el zócalo, nosotros pintemos todas las ciudades y todos lados de una marea rosa”



La consigna principal de esta movilización es ‘Nuestra democracia no se toca’ y se detalló que será encabezada por contingentes de jóvenes.



Ante esto, el presidente de Morena, Mario Delgado consideró que la realización de la “Marcha por nuestra democracia” es un acto político disfrazado de civil, “Es una marcha de la derecha disfrazada, porque dicen que es de la sociedad civil y su orador principal es el que se desgarraba las vestiduras por la defensa de la ley y las instituciones democráticas, Lorenzo Córdova, quien todos sabemos que ya es un representante del PAN”.



Expresó que no debería realizarse al señalar que la participación como orador único de Lorenzo Córdova, a quien acusó de ser un representante del PAN, la convierte en un acto partidista, mismos que están prohibidos en periodo intercampaña.



“Se cierran la precampaña este jueves y empieza el periodo intercampaña y no puede haber actividad política, está prohibido por la ley hacer eventos públicos”, explicó en conferencia de prensa.