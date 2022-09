Una de cada cinco desapariciones de niñas, niños y adolescentes en el país ocurre en el Edomex

Toluca, Méx, 01 de septiembre del 2022.- El senador de la República, Higinio Martínez Miranda, señaló que en México diariamente desaparecen 17 niñas, niños y adolescentes, de los cuales uno de cada cinco ocurre en el Estado de México, entidad que junto con Tamaulipas y Jalisco concentran el 39.3% de los casos en el país, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).





La investigación ’Infancia Cuenta 2022: Niñez y desapariciones’ establece que cuatro de cada diez niños, niñas y adolescentes han desaparecido en esas tres entidades, dijo.



El texcocano subrayó que la investigación presentada en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora el 30 de agosto, precisó que en 18 años de datos recopilados por REDIM, suman más de 100 mil familias golpeadas por la desaparición de alguno de sus seres queridos.



Motivo por el que se han visto obligados a aprender, de la mano de colectivos y organizaciones, a buscar a sus familiares en instituciones, manifestaciones e incluso en fosas comunes.



Higinio Martínez precisó que las estadísticas muestran un crecimiento de las desapariciones de niñas, niños y adolescentes, al igual que adultos jóvenes de 19 a 29 años, principalmente en el grupo etario de los adolescentes.



En todo el territorio nacional desaparecen más mujeres que hombres, esto es que dos de cada tres personas de 0 a 17 años desaparecidas y no localizadas hasta el 29 de agosto, son mujeres (59,196 de 87,436).



En total, desde que se tiene registro (1964) hasta agosto de este año, más de 87 mil 436 niñas, niños y adolescentes han sido reportadas desaparecidas, de las cuales 17 mil 593 no han sido localizadas, enfatizó.



Dicho estudio evidencia también la profunda desatención que en la actualidad tiene la crisis de desapariciones no sólo por parte del Estado mexicano, sino también de la sociedad, quienes dejan el problema solamente a las familias de las víctimas.



Por esto, es necesario que todas las instancias de Gobierno asuman su responsabilidad y lleven a cabo las acciones pertinentes para resolver los casos y dar con el paradero de las niñas, niños y adolescentes desaparecidos en el país, pero en particular en la entidad mexiquense, finalizó Martínez Miranda.