Una cuarta parte de las armas aseguradas en 30 años, se hizo en los últimos 3 de AMLO

Entre 2020 y agosto de 2022, los últimos 3 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, han sido aseguradas 54 mil 45 armas de fuego en México, siendo una cuarta parte de las que han resguardado en 30 años, de acuerdo con un informe del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi).



En el informe revela que la trazabilidad de más de 54 mil armas que ingresaron al país de contrabando desde Estados Unidos, para surtir a grupos criminales. El análisis identifica como distribuidores múltiples a las empresas estadunidenses Academy, Ltd; Zeroed In Armory, Llc; Cabela’s Wholesale, Llc; The Gun Zone; y Ammo A-Z, Llc; es decir que venden más de un arma a una misma persona en un mismo día.



Asimismo, el documento del Cenapi –contenido en la filtración masiva de los hackers Guacamaya– apunta que el 99.98 por ciento de las más de 54 mil armas decomisadas ha sido identificado con al menos una de nueve variables (clasificación del arma, tipo de arma, fabricante y/o marca, serie y/o matrícula. modelo, calibre real, calibre nominal, país de fabricación e importador).



La trazabilidad del tráfico de armas aseguradas permite conocer cuál ha sido el lugar de origen, la cadena de distribución y el destino final: las organizaciones criminales causantes de altos índices de violencia y homicidios en el país.



Del total de armas aseguradas, han sido identificadas 54 mil 35 piezas, lo que representa el 98.98 por ciento, conforme a nueve variables: clasificación del arma, tipo de arma, fabricante y/o marca, serie y/o matrícula, modelo, calibre real, calibre nominal, país de fabricación e importador. Ello, con base en la solicitud de rastreo que han presentado distintas dependencias del gobierno federal.



Las solicitudes de rastreo al Cenapi provienen del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, secretarías de Marina y Defensa Nacional, y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), así como de policías estatales y municipales.



El Cenapi identificó a 1 mil 794 empresas distribuidores con ventas múltiples de armas: 957 son proveedores en Texas, lo que representa el 54.35 por ciento del total; y 446 son distribuidores en Arizona, con 446 distribuidores, 24.86 por ciento.



Entre las empresas identificadas como principales distribuidores múltiples de armas están Academy, LTD, con un total de 727 armas aseguradas (AA) y 110 armas aseguradas vendidas de forma múltiple (AAVM).



Así como las compañías Zeroed in Armori, Llc, con 75 AA y 48 AAVM; Cabelas Wholesale, Llc, con 215 AA y 42 AAVM; The Gun Zone, con 34 AA y 20 AAVM; así como la empresa AMMO L-Z, Llc, con 46 armas aseguradas y 19 armas aseguradas vendidas de forma múltiple.



De acuerdo con los criterios del Sistema eTrace, se considera una venta múltiple aquella que involucra más de un arma a una misma persona en un mismo día, y como compra múltiple aquellas operaciones donde el comprador adquiere de dos o más armas a un mismo distribuidor en un mismo día, con las particularidades que establece la legislación de Estados Unidos.



En la misma línea, el Cenapi da cuenta de haber asegurado 2 mil 90 armas adquiridas en compras múltiples e identificó a 518 compradores recurrentes, la mayoría de ellos (298, o el 57.53 por ciento) en el estado de Texas.



Entre algunos de los principales compradores recurrentes (quienes adquirieron más de un arma, incluso fuera del periodo de referencia), ubicados por el Cenapi, destacan Uriel NMM Patiño (AZ) con 166 armas aseguradas y 155 armas aseguradas en compras múltiples; Sean Christopher Steward (AZ), con 81 y 81, respectivamente.



También, Craig Steven Aadlong (TX) [detenido], con 66 armas aseguradas y 64 armas aseguradas en compras múltiples; Deborah Lynn Foote (TX), con 43 y 37; Mckenzie Ralph Tompkins (AZ), con 42 y 29, Carlos Armando Celaya (AZ), con 41 y 41, y Michael David Mummert (TX) [detenido], con 37 armas aseguradas y 33 armas aseguradas en compras múltiples.



Finalmente, el documento del Cenapi especifica que la identificación del tráfico de armas se basó en el monitoreo de calidad de la base de datos recibidos por parte de las instituciones involucradas en el aseguramiento de armas.



Así, del total de datos de los campos o rubros de trazabilidad del origen de las armas recibidos por el Cenapi (5 millones 755 mil 960), sólo se obtuvieron datos de 2 millones 474 mil 372, que significa el 52.03 por ciento.



De esta cifra, el 42.82 por ciento corresponde al campo de comercialización, 25.62 por ciento al campo de comprador, 67.71 por ciento al campo de aseguramiento, el 73 por ciento al campo de identificación y el 68.97 por ciento al campo de detenido.



Dos de las maneras más comunes de adquirir armas en Estados Unidos, a través de bazares de armas (gun show), pues en Estados Unidos no existen verificaciones universales de antecedentes ni límites a la cantidad que se desee comprar, y a través de tiendas de armas (gun stores). Solo en el periodo 2011-2019, se contabilizaron 490 promotores de armas.



De esa manera, las armas pasan de los gun show (ferias de armas), que no verifican antecedentes a traficantes de armas locales quienes suministran, a los cárteles de la droga; mientras que gun stores el comprador de paja quien finalmente vende a traficantes de droga.



Asimismo, en el mismo periodo se realizaron 4 mil 852 ferias de armas en Estados Unidos, la mayoría de ellas en Texas (632), Tennessee (255), Ohio (232), Illinos (227), Colorado (156) y Arkansas (145).



La mayoría de decomisos de armas por parte del gobierno federal corresponde a las aduanas, la vía pública en enfrentamientos y aeropuertos, como parte del blindaje contra las armas y mercancías ilícitas en la frontera con Estados Unidos, en puntos de trasiego cubiertos por el SAT y, recientemente, en puntos de inspección no intrusiva de la Guardia Nacional.



David Pérez Esparza, director del Centro Nacional de Información aseguró que “la violencia vinculada a las armas de fuego es el problema estructural más importante en materia de seguridad y salud pública que ha afrontado México en las últimas décadas”.



En su artículo El tráfico ilícito de armas de fuego hacia México: una perspectiva desde las confiscaciones, publicado por la Revista Mexicana de Política Exterior, señaló que 20 mil armas ingresan ilícitamente cada año al país cuyo valor de ese flujo equivale a 20 millones de dólares por año, y no menos de 10 por ciento de todo el mercado mundial de armas de fuego.



Por lo cual, destacó que la falta de control del tráfico de armas provocará que los ciudadanos se armen por igual, generando más autodefensas de tipo rural y ahora urbano un nuevo fenómeno en México: el vigilantismo, obliga a que la atención del Estado en materia de seguridad se haga aún más complejo.



Estados Unidos es la fuente de la mayoría de las armas de fuego utilizadas en la violencia armada en México. En 2020, Estados Unidos exportó el 80 por ciento de las armas pequeñas que llegan a México. Las armas de fuego de origen estadounidense también constituyen, al menos, el 70 por ciento de las armas ilícitas recuperadas.



“De hecho, si la misma proporción de armas de fuego de origen estadounidense se usa en homicidios con armas de fuego en México, entonces las armas estadounidenses se emplean en más asesinatos en México que en todo Estados Unidos”, destacó el funcionario.



Por esta razón, cualquier explicación del impacto del mercado de armas de Estados Unidos, su falta de regulaciones y transparencia debe considerar cómo estas armas se utilizan en la violencia en México, incluidos homicidios, lesiones por armas de fuego, desplazamiento forzado, huida de refugiados, violaciones de derechos, desapariciones forzadas, violencia sexual, extorsión y trata de personas.José Réyes | CONTRALÍNEA