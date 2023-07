Una cochinada el agua ’purificada’ que diputado reparte a población necesitada: Cofepris

El diputado federal de Morena Cuauhtémoc Ochoa se ha visto envuelto en un escándalo, toda vez que el ’Agua para el bienestar’ que reparte en zonas marginadas no ha sido tratada bajo las condiciones de sanidad mínimas, poniendo en riesgo la salud de los pobladores que la han consumido, lo que motivó a Cofepris a inmovilizar la planta móvil. Pese a ello, tanto los operadores como el diputado han hecho caso omiso y continúan con su actividad.



Fue a mediados de abril que Cuauhtémoc Ochoa dio inicio en Tula con el ’Programa de agua para el Bienestar’, mismo que a través de una planta móvil prometía procesar el agua en cuestión de minutos.



«Estoy convencido de que el agua debe ser un derecho, no un privilegio. Y todos, absolutamente todos los hidalguenses, debemos tener el derecho a agua purificada de calidad sin afectar el bolsillo’ afirmó el legislador.



Ochoa expresó que la planta potabilizadora tiene una capacidad de suministro de mil litros por hora y el costo por garrafón es de cinco pesos, mientras que en las tiendas el precio por garrafón se encuentra entre los 50 y 70 pesos.



Pero Cofepris inspeccionó el móvil y solicitó que dejaran de operar debido a que no cumplían con los reglamentos sanitarios. Sin embargo, Agua para el Bienestar sigue operando, poniendo en riesgo la salud de la población y de los municipios, ya que no se respetan las condiciones de seguridad sanitaria al operar al aire libre y carecer de manuales de operación, aunado a otras observaciones que lo dejan mal parado.





Las irregularidades de la planta



De acuerdo con el registro de Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Agua para el Bienestar no es una marca registrada -pese a buscar hacer referencia a los programas del gobierno federal- ni tampoco posee licencia para operar.



Además, existen irregularidades sobre la planta.



Y es que a decir de Cuauhtémoc Ochoa en una entrevista otorgada a Imagen Radio el pasado 20 de abril, dijo que la purificadora le fue prestada pero que aparentemente es la misma con la que cuenta la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para brindar apoyo a civiles.



Sin embargo la planta potabilizadora que tiene la Sedena puede potabilizar hasta 1 L/s de agua, e incluye tres trenes de tratamiento enfocados a diferentes calidades: 1) fuentes superficiales, cuyos principales contaminantes sean la turbiedad y el color; 2) fuentes superficiales con turbiedad y/o color, pero que además contengan contaminantes disueltos, y 3) aguas claras (subterráneas o superficiales de muy baja turbiedad) que deban ser tratadas para remover elementos disueltos como arsénico, flúor, dureza o cualquier otro tipo de sales.



La traición a Morena



Quien fuera titular de Turismo y posteriormente de Obras Públicas bajo el gobierno de Miguel Ángel Osorio Chong, después fue designado como subsecretario en Semarnat cuando su padrino político fue titular de Gobernación en el sexenio de Peña Nieto.



Aparentemente vino un rompimiento -o fue esa situación la que vendió a Morena- y se convirtió en legislador guinda.



Siendo la mano que mecía la cuna detrás del PVEM en Hidalgo gracias a su cercanía con “El niño verde”, descobijó a Morena en el proceso electoral de 2020 para la renovación de ayuntamientos y se dio el lujo de competir como precandidato a la gubernatura en 2022, nominación que perdió ante Julio Menchaca.



Pero seguiría operando para el legislador plurinominal.



Prueba de ello es que el responsable de la operación de la planta purificadora de agua presente durante la suspensión de la Cofepris fue Alfredo Kuri Badillo, mismo que con Miguel Osorio Vargas -hijo de Osorio Chong- preside la A. C. “Más Mexicanos”.



En sus redes por un lado enaltece la actividad de Cuauhtémoc Ochoa y por el otro lo hace con la figura de Osorio Chong y de su hijo, mostrando dicho hilo su cercana colaboración.