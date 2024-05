Un fiasco la administración de Israel Félix en La Reforma

El alcalde de Mineral de la Reforma, Israel Félix Soto, terminó siendo una decepción para propios y extraños pues había generado altas expectativas no tanto por su desempeño previo sino porque él era la apuesta del exgobernador Omar Fayad a sucederle en el cargo.



Dado que era su delfín, se esperaba que así como fluyeron los operadores para otorgarle la victoria en la demarcación, también lo hicieran los recursos. Pero ni mejoró las condiciones de Mineral de la Reforma ni fue siquiera candidato a gobernador por el PRI, terminando en un fiasco.



Pero más allá de que las principales vialidades cuentan con más baches que antes, que hay zonas sin alumbrado público y que en otras éste muy pobre, hay elementos cuantitativos que nos hablan del fracaso en la administración de Félix Soto.







EVALUACIÓN CUANTITATIVA



En nuestro EARanking Alcaldes Hidalgo 2024 apenas y pudo obtener 52 puntos sobre 100 evaluables, es decir, que reprobó en su gestión.



Como se observa en el indicador de Finanzas, su desempeño fue más que cuestionable. Porque el dinero fluyó hacia el ayuntamiento, pero el problema siempre fue el uso que se le dio al mismo. Por ejemplo, la proporción destinada a Inversión Pública se redujo en un 68.6%, que no es poca cosa. Antes de él se destinaban 7 millones en arrendamiento de inmuebles pero al cierre de 2022 ese gasto ya había subido a más de 20 millones, por lo que habría sido mejor para las finanzas edificar o adquirir en lugar de andar rentando. Otro fenómeno curioso sucedió con el gasto reportado en energía eléctrica, el cual pasó de 44 a 49 millones de pesos, una situación curiosa si se tiene en cuenta que fue beneficiario de un programa federal de sustitución de luminarias que debieron reducir el consumo en más del 20%.



La peor parte es que como si Mineral de la Reforma no tuviera necesidades, al final del ejercicio pasó de tener que reintegrar poco más del 1% a más del 10%, esto es, que por cada 100 pesos que recibía, debía devolver 10 a final de año porque no lo gastaba en lo que se había etiquetado y solamente hablamos de lo que dicen las cifras oficiales porque tampoco era muy bueno justificando: sólo de 2022 la Auditoría exige se reintegren 10 millones de pesos de los que no se pudo justificar en qué se gastaron. De hecho está sometido a una revisión de gabinete, que quiere decir que tiene una auditoría abierta donde en cualquier momento le pueden hacer exigible la presentación del documento que se necesite, un instrumento que se usa contra administraciones donde se sospecha de malos manejos.



En cuanto a Inseguridad no le fue mejor, porque más allá de haberse dado al menos 3 operativos en los que se rescataron a víctimas de trata por el gobierno estatal, es decir, que sospechosamente el ayuntamiento nunca vio en establecimientos de prostitución, las extorsiones crecieron en 3400% y los asaltos en la vía pública 224%, convirtiéndose las calles en terreno de nadie.