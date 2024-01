Un éxito reunión de Jesús Cuanalo con sociedad civil de Texcoco

TEXCOCO 27 de enero 2024. Este sábado se dieron cita cientos de personas de los distintos sectores de la sociedad de la región de Texcoco en un desayuno con el ingeniero Jesus Cuanalo para hablar sobre el desarrollo de la zona.



Ante médicos, abogados, maestras, maestros, agrónomos, profesionistas de distintas ramas, jefas de familia, comerciantes, empresarios, transportistas, empleados, campesinos, artesanos, deportistas, estudiantes, grupos de jóvenes, entre otros; que representan los distintos sectores de la sociedad, el ingeniero Cuanalo hizo un discurso sobre su análisis del contexto de la región compuesta por los municipios de Texcoco, Atenco, Chiconcuac, Chiautla y Papalotla.



Sobre estos municipios, el egresado de Chapingo mencionó cuál es su visión de desarrollo para la zona, la cual debe de ser integral dijo, porque somos municipios técnicamente conurbados que tenemos una gran interrelación.



Señaló que el proyecto que ha encabezado en las dos últimas elecciones tuvo grandes logros, como es contar con regidurías y un gran crecimiento del movimiento social que compone la familia verde.



Lograron convertirse en la segunda fuerza política, partiendo técnicamente desde cero.



Eso quiere decir que la ciudadanía confía ampliamente en este proyecto. El cual sigue vivo, crecimiento y con muchas posibilidades de tener grandes éxitos en las elecciones del 2024.



’Siempre cuando se habla de responsabilidad para lograr un cambio, creemos que ésta es de los demás, cuando esa responsabilidad es de todas y todos nosotros. Solamente trabajando juntos y manteniéndonos unidos vamos a lograr nuestros objetivos’, señaló el empresario en emotivo discurso.



Se describió asimismo, como una persona integra, incorruptible y con un gran profesionalismo, mismo que la ha permitido formar una empresa que da empleo, a cientos de personas y gracias a eso no hubiese forma alguna de qué alguien pudiese lograr corromperlo.



En cuanto a lo electoral, Cuanalo no hizo el destape esperado y dijo que ’Estamos en espera de las decisiones que tome nuestro partido para saber qué rumbo seguir. A raíz de eso yo me sujetaré a la decisión que tomemos en conjunto con la militancia. Les doy mi palabra que no los voy a defraudar, que siempre actuaré con honestidad y en defensa de nuestras propuestas y de este gran proyecto y conformamos’.



Por último mencionó que para él la gobernadora del Estado de México Delfina Gómez, es una persona respetable y que es un gran logro que la región de Texcoco y el oriente del estado, cuenten con una gobernadora y que desea ver grande desarrollo en esta zona a la que tanta falta le hace. ’Que nos diga la señora gobernadora en qué podemos ayudar para el desarrollo de la región. Todos los descocan. Deseamos que le vaya bien a ella como gobernadora y que le vaya bien a nuestra región’.