Un nuevo grupo de liderazgos del PRI y de Encuentro Social se suman al proyecto de la maestra Delfina Gómez

CHICOLOAPAN, Estado de México.- La maestra Delfina Gómez, candidata a

gobernadora del Estado de México por MORENA, PT y PVEM, recibió este domingo a otro grupo de liderazgos del PRI y de Encuentro Social, que se suman también a la Campaña del Cambio rumbo a la elección del 4 de junio.



En total se suman cuatro dirigentes partidistas al movimiento encabezado por la maestra Delfina Gómez.



Del Partido Revolucionario Institucional (PRI): Ari PatricK Mendiola Mondragón, ex presidente municipal de Almoloya de Alquisiras; y Pedro Norberto Díaz Ocampo, quien fuera alcalde de Zacualpan.



Así también se suman y respaldan a la maestra Delfina Gómez, quien encabeza la candidatura común ’Juntos Hacemos Historia en el Estado de México’, dos liderazgos del partido Encuentro Social: Álvaro Carlos Avelar López, ex presidente municipal de Amecameca y Dagoberto Valdín Olivares, ex alcalde de Texcalyacac.



Al respecto, Horacio Duarte Olivares, coordinador de campaña de MORENA en el proceso electoral del Estado de México, expresó que la maestra Delfina Gómez está sumando voluntades y liderazgos.



’Porque aquí en este gran movimiento, en esta candidatura común con el Partido del Trabajo, el Partido Verde y MORENA, también hemos decidido sumar a gente de buena voluntad, a ciudadanos que quieren sumarse al cambio verdadero que representa la maestra Delfina Gómez’.



También, entre gritos de ’Vamos a ganar, vamos a ganar’, el delegado especial del CEN de MORENA para el proceso electoral del Estado de México, Higinio Martínez Miranda se refirió a las adherencias de este domingo.



Dijo que ya se

puede decir que ’hay una transformación, pues ya dejamos de hablar de la candidata y ahora podemos hablar de la próxima gobernadora Delfina Gómez. Ya

de eso hablamos ahora’.