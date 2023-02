Un descaro hablar de ser ‘valientes’ cuando casi el 50% de los mexiquenses viven en situación de pobreza: Ariel Juárez

Cuautitlán, Méx., 24 de febrero de 2023.- De los casi 17 millones de habitantes con que cuenta el Estado de México, 8 millones 352 mil 500 viven en situación de pobreza, casi la mitad de la población, por lo que es un descaro hablar de que los mexiquenses sean ’valientes’, cuando Alejandra del Moral, lo que debería de hacer, es ofrecer disculpas por tanto daño que el PRI le ha hecho a la entidad, señaló el diputado de Morena, Ariel Juárez Rodríguez.



Explicó que de acuerdo al Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2022, de la secretaria de Bienestar y del CONEVAL, la entidad se colocó en el décimo segundo lugar en el porcentaje de población en situación de pobreza, al concentrar el mayor número de municipios en situación de pobreza, por ello, expresó, la insistencia en que los programas sociales se dirijan a familias vulnerables y que no se usen con fines electorales.



De acuerdo al censo del 2020, la entidad cuenta con una población de 16 millones 992 mil 418 habitantes, de los cuales el 8.2 vive en pobreza extrema, 40.7% en pobreza moderada, el 11.8% son vulnerables por ingresos, 18.1% vulnerables por carencia social y el 21.2% son no pobres y no vulnerables.



Es una burla, consideró el diputado Ariel Juárez, aunado a este panorama, la violencia prevalece en el Estado de México, en 2022 se mantuvo en el primer lugar en feminicidios y Cuautitlán Izcalli, municipio que gobernó Alejandra del Moral, está dentro de los 10 municipios más violentos a nivel nacional.



Por ello, indicó el legislador de la bancada de la Esperanza, los mexiquenses deben ser ‘valientes´ para que en la entidad no sigan los feminicidios, se acabe la desigualdad, que no haya pobreza, inseguridad y den un giro, a lo que han padecido y desterrar a quienes no dieron respuesta a la problemática del Estado de México.



Subrayó, el integrante de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción, ante el periodo de intercampañas, del 13 de febrero al 2 de abril, hay gran cinismo el gobierno estatal sigue utilizando los recursos públicos para seguir manteniendo cautiva a la ciudadanía, con este esquema del Salario Rosa, ya no deberían de utilizar los programas sociales para sacar raja política de la necesidad de la gente.



Baste recordar las observaciones del OSFEM a este programa social, que podría ser bueno, no lo dudo, dijo el representante popular, pero la mayoría del ingreso con las Tarjetas Rosas se va para la compra del celular que les piden, la recarga para darle ’like’ y ’me gusta’ a las publicaciones del gobernador, entonces dónde está la ventaja, cuando inclusive es bimestral y solamente son 6 pagos por única vez.



Pero, aseguró, el diputado de Cuautitlán, la memoria de la ciudadanía, no permitirá que pierdan su dignidad ni que vendan su conciencia, ni sus principios. Baste recordar el grave endeudamiento en que, quien gobernó Cuautitlán Izcalli de 2009 a 2012, hundió al municipio.



Concluyó, a estas alturas del gobierno priista, esperemos no le pase lo que, a Duarte en Veracruz, en una de estas Alfredo del Mazo va a ser el pagano de todo el esquema de corrupción que ha tenido el gobierno estatal de todos estos años; ’Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar’.