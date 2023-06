Un 79% de inversionistas considera a México el mejor lugar para invertir de AL

El estudio KPMG 2023 M&A in Latam informa que el 79% de los inversionistas considera a México como un lugar atractivo para hacer negocios en América Latina. Además, en cuanto al mercado de fusiones y adquisiciones regional, un considerable 46% considera a México atractivo y un 33% lo considera muy atractivo. En medio de un clima empresarial incierto, la tendencia de fusiones y adquisiciones en América Latina ha aumentado, como se presentó en una reciente conferencia de prensa virtual.



’Vamos a tener más movimientos de M&A de lo que va a tener Brasil en los próximos meses (…) si podemos tomar buena ventaja del nearshoring, de la estabilidad económica (tenemos la autonomía en el banco central)… en el número de transacciones vamos a ser líderes en la región’, dice Ignacio García de Presno, socio líder de Deal Advisory & Strategy de KPMG en México.



La consultora KPMG ha proyectado que durante los próximos dos años, México liderará las fusiones y adquisiciones en Latinoamérica, superando incluso a Brasil. Esto se debe a diversos factores, como el fenómeno del nearshoring que implica la relocalización de las cadenas productivas de Asia hacia América Latina, así como la estabilidad económica del país.



Con estos elementos en juego, México promete ser un destino atractivo para los negocios y se prevé que el número de fusiones y adquisiciones aumente significativamente en los próximos años.



Brasil se ubica en segunda posición con un 40% de inversionistas considerando que es atractivo y un 29% indicando que es muy atractivo para este tipo de operaciones.



De acuerdo con KPMG, Brasil había sido tradicionalmente considerado el país más atractivo en Latinoamérica para las operaciones de fusiones y adquisiciones, debido a su tamaño y estabilidad de mercado, recursos naturales y ubicación estratégica. Sin embargo, actualmente se estima que México liderará la región en términos del valor total de las operaciones de M&A, superando a Brasil. Esto demuestra que, aunque Brasil sigue siendo un destino altamente atractivo para las inversiones, México se está convirtiendo en un de mayor peso en el mercado de fusiones y adquisiciones en Latinoamérica.



’Históricamente, Brasil tiene un valor en el mercado de fusiones y adquisiciones entre 2.5 y 3 veces el tamaño de México (en términos de valor). Lo que sí nos está mostrando este estudio es que se está generando este cambio de preferencia de sentido para voltear a ver a México’, explica Gerardo Rojas, socio líder nacional de Asesoría de KPMG del Clúster de México y Centroamérica.



En tercer lugar se encuentra Costa Rica con un 37% y 17%, respectivamente. Los resultados reflejan que estos tres países se perfilan como destinos adecuados para la adquisición o fusión de empresas, por lo que se espera que en los próximos años el mercado de fusiones y adquisiciones continúe evolucionando en la región.



KPMG ha identificado los sectores clave para las operaciones de fusiones y adquisiciones en Latinoamérica para los próximos dos años. Estos son: tecnología, servicios financieros, energía, agricultura y manufactura. Según el informe presentado por la consultora, el 36% de los inversionistas está atraído por el crecimiento que se espera en estos sectores.



También se destacó que el 61% de las entidades e inversionistas externos a la región creen que habrá un aumento en el número de este tipo de operaciones, mientras que el 53% cree que su valor aumentará. Sin embargo, las percepciones de las entidades y los inversionistas latinoamericanos son más moderadas, con un 43% y un 40%, respectivamente, compartiendo estas expectativas.



’El 70 u 80% del número de transacciones en la región tienen que ver con empresas familiares o con empresas de cuyo valor no se encuentra en el ámbito público y eso nos hace complicado medir el valor de las fusiones y adquisiciones’, asegura Rojas.



Sin embargo, los estragos de la emergencia sanitaria aún no permitirán una recuperación de este tipo de operaciones.



’Creemos que de los próximos 12 a 18 meses veremos una pendiente positiva y creciente (en el número de fusiones y adquisiciones en la región), pero no todavía en los niveles que teníamos justo antes (de la pandemia de Covid-19)’, explica Ignacio García de Presno, socio líder de Deal Advisory & Strategy de KPMG en México.