Ultraderecha del mundo se reunirá en CDMX para reagruparse

El 18 y 19 de noviembre se reunirán, con el fin de reagruparse, figuras y políticos ultraconservadores en la Ciudad de México como el ideólogo racista detrás del éxito de Donald Trump en Estados Unidos, Steve Bannon, así como la supuesta activista contra la trata y acusada de corrupción, Rosi Orozco, hasta nietos de dictadores, como Ramfis Domínguez-Trujillo y Zuri Ríos.



Se trata de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), que organiza reuniones en Estados Unidos desde 1974 y tendrá un nuevo capítulo en México, en Santa Fe, donde se reunirán este grupo de radicales conservadores. El programa indica que discutirán del presente y futuro de la derecha en el país, en Estados Unidos y en el mundo, además de otros temas claves, como su pelea por las libertadores religiosas y contra el aborto.







La conferencia de los ultraderechistas se realizará un par de semanas después de que un festival clandestino de música en la capital mexicana. “El imperio contraataca”, congregó a unos 300 neofascistas y neonazis en la Ciudad de México, reportó El País, y en el evento cantaron cinco bandas: dos españolas y tres mexicanas.El evento, detalló el diario español, tuvo lugar en la colonia Santa María La Ribera, en el centro de la capital, en una sede que se reveló un día antes del evento y que contó con extremas medidas de seguridad y discreción. Muchos de los asistentes tenían las cabezas rapadas y otros tantos portaban tatuajes con esvásticas, frases en alemán e imágenes de Hitler.La CPAC ha agradecido la colaboración del grupo ultra conservador “Movimiento Viva México” en la organización del evento. Su presidente es Eduardo Verástegui, un confeso aliado de Trump y activista antiaborto, y quien también se ostenta como el presidente de la CPAC México.Verástegui, que ha defendido las políticas de Trump y de otros ultraderechistas, como Santiago Abascal, del partido español Vox, a quien ha elogiado “por defender la vida, la familia y las libertades fundamentales”, fue suspendido de Twitter durante varias horas en octubre de 2021 luego de revelar que no se vacunaría contra la COVID-19 y pedía a sus seguidores tener “mucho cuidado” y estar “vigilantes del diablo” porque sus adversarios querían “despoblarlos”.El evento de apertura lo realizará Lech Walesa, el Premio Nobel de la Paz polaco. También uno de los más reconocidos católicos en el mundo y aliado de Juan Pablo II, ha destacado en los últimos años por sus comentarios homófobos, asegurando en 2013 que las minorías homosexuales “persiguen y castigan” a las mayorías heterosexuales y, ese mismo año, que los miembros LGBTQ+ del Parlamento polaco deberían sentarse “detrás de un muro” en el recinto legislativo, o al menos, “en las últimas filas”.El primer día de la Conferencia también estará presente Christopher Landau, el exembajador de México durante la era Trump, para hablar de “política exterior y respeto a la soberanía”. Dará una breve exposición individual de 15 minutos.Más tarde, Rosi Orozco participará junto a Timothy Ballard en un panel sobre la lucha contra la trata de personas. Rosa María de la Garza Ramírez es presidenta de la “Comisión Unid@s vs Trata AC”. Desde hace varios años ha sido señalada por corrupción, por haber obtenido recursos federales públicos cuyo destino es incierto. Ella ha alegado que se dedica a rescatar a mujeres que han sido víctimas de trata pero al menos una investigación, realizada desde el Senado de la República, señala que ella y su familia en realidad viven de esta organización.En noviembre de 2017, Adriana Dávila Fernández, entonces presidenta de la Comisión contra la Trata del Senado de la República y Senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), acusó a Orozco, a su familia y allegados, de haber recibido contratos públicos por adjudicación directa del Gobierno federal y de la Ciudad de México por 13 millones 930 mil 333 pesos, sólo entre 2015 y 2017.En 2019, el Gobierno de México retiró a Orozco un departamento de lujo de más de 20 millones de pesos que pertenecía a los mexicanos y que ella disfrutaba.A la presentación de Orozco le seguirá una exposición de José Antonio Kast, el candidato ultraderechista que perdió las elecciones presidenciales de 2021 ante Gabriel Boric en Chile. El católico de 55 años de edad, casado y con nueve hijos, es el mismo hijo de un padre nazi –”no pudo decir que no”, aseguró sobre el enrolamiento de su progenitor– y simpatizante de la dictadura de Augusto Pinochet, asegurando que, de hecho, ni siquiera se trató de una dictadura.Por la tarde del primer día del evento, Steve Bannon hablará sobre “estrategias de victoria”, en relación a la campaña de Trump, de la cual fue director durante los últimos meses y que consiguió el triunfo en las presidenciales estadounidenses en 2016.Se espera que la participación sea a distancia, ya que Bannon fue condenado en octubre a cuatro meses de prisión tras ser hallado culpable de desacatar una orden de comparecer ante la comisión de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio, en la cual se le acusa de haber impulsado al menos retóricamente.En septiembre, Bannon ya se había entregado a las autoridades para enfrentar nuevos cargos de que engañó a donantes que aportaron dinero para construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México.Por su parte, Juan Iván Peña Neder participará en el panel “¿Hay derecha en la política mexicana?”, acompañado de Larry Rubin, presidente de la American Society de México, y la Diputada local queretana Elsa Méndez. Peña Neder, quien era funcionario de la Secretaría de Gobernación con Felipe Calderón (2006-2012), fue acusado de liderar una sociedad secreta de corte fascista y antisemita, según una investigación del diario Reforma, y mostraban admiración por Hitler.El domingo, Zury Ríos –hija del dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt– participará en la mesa “Lucha política de la derecha en América Latina”, junto a Ramfis Domínguez-Trujillo, nieto del dictador de República Dominicana Rafael Leónidas Trujillo. Ambos han desarrollado carreras políticas, tanto en Guatemala como en Estados Unidos, respectivamente.La tarde del segundo día de Cumbre estará Javier Milei, el ultraderechista argentino que buscará ser presidente en 2023 de aquel país. Él se ha declarado liberario y este año se encontró en una polémica después de mostrarse abierto a la posible venta de niños, aunque después matizó que él no lo haría y estaba en contra.La tarde del sábado, para los eventos de cierre de la Conferencias, hay pesos pesados pero cuya participación aún no está confirmada. De acuerdo con el programa, a las 17:35 horas, se espera un mensaje del expresidente Trump, pero aclaran que aún no es seguro.Unos minutos antes, también está planeado –sin confirmarse– que dos figuras del Partido Republicano en Estados Unidos participen en el cierre de actividades: el Gobernador de Florida, Ron DeSantis, el principal aspirante a ser el candidato presidencial en 2024 más allá de Trump, y Kari Lake, la ultraconservadora presentadora de televisión que busca ser Gobernadora de Arizona este martes en las elecciones intermedias del país norteamericano.Para ingresar al evento se pedían “donaciones” a Movimiento Viva México que iban desde 750 pesos hasta mil 200, para un acceso general, hasta los 20 mil pesos, para una experiencia “VIP” que incluye comidas a lo largo del día, zonas exclusivas, acceso a internet y al almuerzo de inauguración.Asimismo, ofrecen una “cena de gala” el viernes 18 de noviembre, a cambio de una donación de cinco mil pesos. Incluye la cena de cuatro tiempos, una barra de “bebidas internacionales, show en vivo y conferencia exclusiva” de la que no se dieron detalles.SIN EMBARGO