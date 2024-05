Último año de AMLO y Banco de México no aportó remanentes

Para el último año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador el Banco de México (BdeM) no entregará remanentes, siendo este resultado por cuarto año consecutivo.



El Banco de México informó sobre las pérdidas registradas el año pasado debido a los efectos del tipo de cambio, alcanzando un total de 440,016 millones de pesos.



De acuerdo con su comunicado, estas pérdidas cambiarias fueron el principal factor que originó un resultado del ejercicio negativo en los estados financieros del 2023. Esto se relaciona con el tipo de cambio "FIX" de 16.9190 pesos por dólar al cierre de 2023, reflejando una apreciación del peso del 13.1% en comparación con el año anterior.



Como resultado de este escenario, el capital contable del Banco de México finalizó en una cifra desfavorable de 728,684 millones de pesos al término del año 2023. Los remanentes generados por el Banco de México surgen de las operaciones realizadas por el banco central. Estos remanentes son calculados al final del año y entregados a la Tesorería de la Federación en el mes de abril.



Según la normativa, el 70% de estos recursos se destina a la reducción de la deuda pública, mientras que el restante se destina a fondos para contribuir a la estabilidad financiera del país. No obstante, el gobierno del presidente López Obrador aún no ha recibido estos recursos.



Aunque bien el gobierno federal no ha podido contar ese recurso, la deuda pública mantuvo una trayectoria sostenible. El SHRFSP se ubicó al cierre del primer trimestre del año en 15 billones 434 mil 161.2 millones de pesos, monto equivalente al 45.5% del PIB.



Las finanzas públicas se mantuvieron robustas, con una recaudación tributaria que creció un 3.4% real anual entre enero y marzo, en línea con el objetivo de mantener la deuda a un nivel sostenible a corto y mediano plazo. Con información de LA JORNADA