Última palabra sobre Uber a Hidalgo ya se tomó y fue un "No" del Poder Judicial

Hidalgo continuará siendo una de las dos entidades que no contarán con el servicio de Uber, luego de que el tribunal desechara el amparo e indicara que no encontró motivo de juicio pues la Ley de Movilidad y Transporte estatal no permite la existencia de las plataformas.



El director del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo (STCH), Víctor Osmind Guerrero Trejo, informó que este último intento de la plataforma por operar en la entidad concluyó en el resolutivo 61/2022 que mantenía esa posibilidad, pero tras la determinación de los magistrados el expediente fue sobreseído.



’Se nos informó recientemente que el Tribunal sobreseyó el asunto y prácticamente desecha el último de los amparos que se había promovido’, dijo el funcionario estatal, quien describió que es positivo para los concesionarios.



Aunque bien fue desechado este último intento de Uber, el director del STCH indicó que posiblemente estas plataformas volverán a interponer recursos legales para buscar ingresar a ofrecer sus servicios, sobre todo en zonas cercanas a la Ciudad de México.



Señaló que el hecho de que Uber se encuentre operando en la entidad no resulta conveniente debido a que la plataforma se reserva a proporcionar datos de sus prestadores de servicios así como tampoco pagan sus impuestos.



’No conviene a la entidad, pues esta plataforma no nos proporciona datos de quienes son sus prestadores de servicios, tampoco aportan en el pago de impuestos, esto no conviene", expresó.



Pero puntualizó que si bien la plataforma no entrará en la entidad, los transportistas deben considerar actualizar sus unidades y ofrecer un servicio de calidad.



Desde 2021 Uber, empresa valuada en más de 43 mil millones de dólares, ha buscado ingresar a Hidalgo, adelantándose incluso a emitir una convocatoria para solicitar choferes, sin embargo el gobierno de Hidalgo señaló que la legislación estatal no permitía este ingreso, por lo que a partir de ahí la empresa inició una serie de litigios.



De las 32 entidades del país, sólo en Hidalgo y Campeche no operan las plataformas, se da con fundamento en la legislación y con la defensa en tribunales federales, pues el objetivo es que los concesionarios, pero sobre todo los choferes no pierdan sus fuentes de empleo, pues se estima que en la entidad al menos 30 mil familias obtienen del transporte público empleos directos e indirectos.



A finales de enero del presente año los operadores de taxis en Pachuca colocaron consignas de rechazo hacia la empresa Uber porque no quieren que este tipo de servicio ingrese al municipio.



Los taxistas de la base situada de la Central de Abastos de la capital de Hidalgo, pegaron pancartas blancas en el medallón de sus vehículos con la frase ’No a Uber’ y otras leyendas como ’Pachuca está contigo’. Con información de LA JORNADA