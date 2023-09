Ubican a bomberos Texcoco en segundo lugar a nivel nacional

En el marco del Día Internacional de Bombero, el gobierno municipal de Texcoco reconoció el valor y el esfuerzo de los elementos para consolidarse como una corporación de apoyo a la ciudadanía en momentos difíciles.



Al asistir al a ceremonia conmemorativa del Día Internacional del Bombero, la presidenta municipal de Texcoco Sandra Luz Falcón Venegas afirmó que: ’me queda muy claro que el trabajo que se ha realizado aquí año con año vale la pena, vale la pena porque están preparados, significa estar constantemente haciendo esfuerzos y el esfuerzo se ve desde que dejan una casa, dejan a sus familias, para estar aquí en horarios que son bien complicados o de repente ya ni siquiera llegar y se la siguen porque me queda muy claro que el esfuerzo que se hace lo vimos, no ahorita lo hemos visto durante mucho tiempo’, expreso la presidenta reconociendo la labor de los vulcanos.



Recordó además que además de ser elementos capacitados, también son elementos competitivos, que los ubica en el segundo lugar a nivel nacional por sus habilidades que les permitan salvar vidas, como sucedió el pasado domingo en el evento Bombero Máster Challenger en el Puerto de Veracruz.



Sin embargo para Sandra Luz Falcón Venegas, el valor y esfuerzo de los bomberos texcocanos, ’se ve aquí en su pueblo en su Texcoco, en su municipio con el reconocimiento de la gente, de verdad que es eso donde se nota el esfuerzo y ustedes tienen el reconocimiento de la gente han hecho un trabajo maravilloso y desde, desde hace ya casi cinco años, he podido ver la evolución que han tenido’, dijo la alcaldesa.



Agregó que aunque ha tenido varios directores en el área que también que han hecho lo propio en el momento que les tocó, ’hoy está el director Miguel Ángel pero yo sé que la atención no depende de mí del todo, depende de ustedes y se han venido preparando’, dijo reconociendo su actuar en la pandemia en donde junto la policía municipal, protección civil y a los bomberos, fueron las primeras instancias solicitadas por la ciudadanía.



Pidió a los familiares de los bomberos tener paciencia y entender su labor: ’ténganles paciencia porque no solamente son los turnos, se apasionan tanto que se les va el tiempo, están haciendo un bien para las texcocanas y los texcocanos somos oficialmente 278 mil habitantes en el municipio de Texcoco, imagínense lo que hacen de verdad es cubrirnos, cuidarnos, ayudarnos y no solamente con eso todavía apoya a que municipio necesita la ayuda’, dijo la presidenta.



El Director de Protección Civil, Bomberos y Atención Médica Prehospitalaria, al dar la bienvenida a la presidenta, le manifestó su admiracion, ’porque ha sabido aprovechar para beneficio de Texcoco los recursos económicos y humanos, que nos ha otorgado a la dirección en su administración, entre ellos dos camiones de bomberos, tres ambulancias, el edificio administrativo, equipos, uniformes’, afirmó.



En la ceremonia estuvieron presentes los elementos del cuerpo de bomberos, el Secretario del Ayuntamiento Jesús Adán Gordo Ramírez, integrantes del cabildo y directores de área.



Para el cierre de la ceremonia se hizo entrega de reconocimientos a los elementos del cuerpo de bomberos titulares y voluntarios que integran esta corporación.