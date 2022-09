Tumban amparos promovidos por agrupaciones panistas contra el Tren Maya

El director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May Rodríguez, informó que un juez federal revocó los dos amparos que había en contra del Tramo 5 del Tren Maya el cual va de Cancún a Playa del Carmen, en Quintana Roo y avalan MIA de tramos 6 y 7.



El Juez Primero de Distrito en el estado de Yucatán, Adrián Novelo Pérez, declaró fundado un incidente promovido por Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para revocar la suspensión.



’Se revoca la parte conducente a la concesión de la suspensión definitiva, respecto del Tramo 5 norte del proyecto denominado Tren Maya, solicitada por la parte quejosa. Tercero. Se niega en consecuencia la suspensión definitiva de los actos reclamados relativos al Tramo 5 norte del proyecto Tren Maya’, detalla la resolución.







Ya fuimos notificados sobre la revocación de dos suspensiones que había a la obra del @TrenMayaMX en el Tramo 5 Norte, derivado de los amparos 923 y 1137/2022. Ya no se demuestra que se pudiera ocasionar un daño inminente e irreparable al medio ambiente, dice el resolutivo. pic.twitter.com/z19NMH5B6D — JAVIER MAY (@TabascoJavier) September 30, 2022

Por lo tanto, ya no hay impedimento alguno para que continúe la construcción de los siete tramos del Tren Maya. Así también, de acuerdo con lo publicado por May Rodríguez, el amparo de la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano interpuesto al tramo 5 norte fue revocado.Indicó que también fueron autorizadas las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) para los Tramos 6 y 7 y afirmó que la obra será inaugurada como tienen previsto en diciembre de 2023.Apenas el pasado 18 de julio, el presidente determinó que el proyecto de infraestructura es de “seguridad nacional” por la existencia de vías férreas, por lo que las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública y Ciudadana decidieron retomar los trabajos.De acuerdo con el gobierno federal, el Tren Maya cuenta con una inversión de alrededor de 200 mil millones de pesos para construir cerca de mil 554 kilómetros de ferrocarril en los cincos estados del sureste.La inauguración de esta obra está proyectada para diciembre del 2023, según el Presidente López Obrador, quien ha insistido en que culminarán la obra incluso a pesar de los inconvenientes que ha sufrido en los juzgados.En los últimos meses, organizaciones civiles, activistas y artistas se han sumado a una campaña en contra del Tren Maya, uno de los proyectos insignia de la administración de López Obrador.Recordemos que en el marco del Día Internacional del Agua, famosos como Kate del Castillo, Ofelia Medina, Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Omar Chaparro, Bárbara Mori, Rubén Albarrán, Saúl Hernández y Ana Claudia Talancón, participaron en una campaña de protesta contra el Tramo 5 del Tren Maya por la destrucción de la flora y fauna.Tras esto, López Obrador evidenció la hipocresía de parte de los "ambientalistas" de la farándula que ahora reclaman la construcción del Tren Maya pero que en su momento callaron en el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en Texcoco.’La mentalidad conservadora no alcanza a reconocer eso. Entonces, estamos viviendo por esos momentos interesantes en la vida pública del país, no vamos nosotros a dejar de tratar estos temas, es el aeropuerto, ahora es el Tren Maya, convencen o contratan a artistas, a pseudoambientalistas supuestamente preocupados por la defensa del medio ambiente y empiezan una campaña en contra del Tren Maya’, expresó.También reprochó a los opositores al Tren Maya, el hecho de que no se hayan manifestado en contra de la construcción del Parque Xcaret y la concesión minera otorgada a una empresa estadunidense para extraer material pétreo por los daños ambientales provocados en la selva y el mar Caribe de Quintana Roo.Y afirmó que la red ferroviaria del Tren Maya no afecta cenotes y los ríos subterráneos, además de que destacó el apoyo de ejidatarios de la zona donde fue trazado el tramo 5 del proyecto federal.“Este es un asunto de tipo político, ¿Por qué los ambientalistas no se pronunciaron por Xcaret que hicieron ríos o desviaron ríos subterráneos? Y en Valladolid excavaron para unir cenotes y ¿cómo es que los ambientalistas nunca se dieron cuenta o el juez de Mérida? ¿Dónde andaban? ¿No lo supo? ¿No es su obligación, porque él ve solo escritos?”, cuestionó el mandatario.Apenas hace unas semanas el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, reiteró su inconformidad con el proyecto del Tren Maya, por el impacto ambiental que representa."Nos ha quedado claro que este es un capricho más, es una ocurrencia más al margen de la ley del presidente de la República y de su gobierno, sin planeación, sin estudios técnicos, sin impacto ambiental ni transparencia y sin futuro, tal cual como ocurrió con la remodelación del Aeropuerto de Santa Lucía o la refinería de Dos Bocas”, indicó.Sin embargo si se comparara con el daño ambiental provocado por las mineras que fueron concesionadas el 40% en el gobierno de Salinas de Gortari hasta el de Peña Nieto, siendo 26 mil 666 veces más grande que la del Tren Maya medida en superficie ocupada.ONU-Habitat estima que, gracias al Tren Maya, de aquí al año 2030 se crearán: 715,000 nuevos empleos en los 16 municipios con una estación de tren (en el análisis, se tuvo en cuenta el trazado propuesto inicialmente), 150,000 empleos en la economía rural asociada al tren y 80,000 más con los trabajos de construcción de los cinco primeros tramos en 2020.El 21 de mayo de 2019, el Fondo Nacional del Fomento al Turismo, Fonatur y ONU-Habitat firmaron el convenio denominado “Desarrollo Integral Territorial y Urbano de la Región Sureste de México - Corredor Regional Tren Maya”.Dentro del marco de este acuerdo, ONU-Habitat se encargará de brindar asistencia técnica a Fonatur en materia de ordenamiento territorial en los cinco estados por donde transitará el Tren Maya. El trabajo de ONU-Habitat en el proyecto es el desarrollo territorial, regional y urbano para implementar un modelo de desarrollo que proteja el medio ambiente, preserve el patrimonio cultural de la región y asegure su crecimiento ordenado y sostenible.Con información de SIN EMBARGO