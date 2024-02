Trollcenters son financiados por Atlas Network

La organización privada Atlas Network, la cual está vinculada con las asociaciones de México Evalúa, IMCO, Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa y la Cátedra Vargas Llosa, estaría detrás de la guerra sucia impuesta por los partidos opositores en contra del actual gobierno y la candidata presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum.



Durante una rueda de prensa el dirigente nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional, Mario Delgado, señaló que Atlas Network estaría detrás de las granjas de bots que han buscado difundir las Fake News en la plataforma X, en contra del partido, promoviendo los hashtags ’#narcopresidente AMLO’ y ’#narcocandidata’.



De acuerdo con Mario Delgado indicó que agencias del Departamento de Justicia de Estados Unidos y trasnacionales petroleras, farmacéuticas y tabacaleras son las que financian al Atlas Network. De este último, insistió que claramente tiene como objetivo la desestabilización de gobiernos progresistas y de izquierda.



’Son empresas internacionales que tienen intereses específicos en los países. No es que sean altruistas: tienen un interés específico. Petroleras, farmacéuticas, empresas cigarreras: Shell, Exxon Mobil, Pfizer y Phillip Morris financian a Atlas Network. También sabemos, hay indicios, de que algunas agencias de los Estados Unidos, del Departamento de Justicia, están vinculadas a Atlas Network. Atlas se vuelve el eje de estas campañas y se relaciona con distintas organizaciones, fundaciones: México Evalúa, el IMCO.’



’Es una estrategia internacional de muchos millones de dólares –esto cuesta, no es gratis– vía Atlas Network, para desestabilizar el proceso democrático en nuestro país, usando la red social X y otras para generar desinformación, para generar miedo, para tratar de desprestigiar a nuestro gobierno y nuestra candidata’.



Asimismo, señaló que la aspirante por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, está asociada a la guerra sucia mediática, debido a que, en su reciente gira por Madrid, España, se reunió con la Fundación Internacional para la Libertad, vinculada a Atlas Network.



La organización tiene nexos financieros con México Evalúa, cuya directora Mariana Campos favorece al Poder Judicial Federal, el IMCO, que cuestiona los proyectos de soberanía energética, y Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa, una asociación de ultraderecha. Además, la fundación Cátedra Vargas Llosa, liderada por el argentino de pensamiento ultraderechista Agustín Antonetti, es otro impulsor de la guerra sucia. Estas acciones están bajo investigación por desestabilizar los procesos democráticos al influir de manera negativa y falaz en la opinión pública.



’¿Qué denunciamos? Varias cosas el día de hoy. Una estrategia internacional de muchos millones de dólares, esto cuesta, no es gratis, vía Atlas Network para desestabilizar el proceso democrático en nuestro país usando la red social X y otras, para generar desinformación, para generar miedo, para tratar de desprestigiar a nuestro gobierno y nuestra calidad.’



Mario Delgado acusó intervencionismo extranjero, incluyendo el activismo político de trasnacionales, para influir en las elecciones del 2 de junio. La candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, ha hecho declaraciones en contra de la soberanía energética, la autosuficiencia alimentaria y la autodeterminación del gobierno mexicano, lo que podría favorecer la privatización de recursos en beneficio de empresas extranjeras.



’Están obviamente en contra de un estado fuerte, responsable y ellos buscan el lucro y la ventaja a toda costa. El entreguismo también en esta estrategia internacional por parte del PRI, del PAN y del PRD y de cómo están utilizando a su candidata como una pieza nada más de esta gran estrategia para facilitar que esta oligarquía global pase sobre el bienestar que ha logrado la cuarta transformación en favor del pueblo de México.’



’Lo hemos visto en otros países y todo está orquestado a través de Atlas Network, que permite financiamiento de empresas globales, de agencias de los Estados Unidos y la participación de supuestas fundaciones, opinólogos y medios de comunicación en nuestro país’.



Por ello, presentará una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) así como buscará presentar una denuncia penal contra quien resulte responsable.Con información de Darylh Rodríguez | CONTRALÍNEA