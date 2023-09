Tribunal que "censura" a AMLO, encabezado por exasesor de Calderón

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual ha buscado censurar al presidente Andrés Manuel López Obrador, desde agosto del 2021 está encabezado por Reyes Rodríguez Mondragón, quien fue el asesor del expresidente panista Felipe Calderón.



Reyes Rodríguez Mondragón, quien permanecerá en su cargo hasta el 31 de octubre del 2024, fue coordinador de asesores de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República de mayo a diciembre de 2011, cuando Genaro García Luna se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública y estaba aliado al Cártel de Sinaloa.



En octubre del 2020, el nuevo presidente del TEPJF fue señalado por sus presuntos vínculos con el expresidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa y con su esposa, Margarita Zavala Gómez del Campo, ya que fue uno de los magistrados que estuvieron en contra de negar el registro de la organización México Libre, encabezada por la ahora diputada federal.



Ante esto, legisladores de la bancada del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) aseguraron que Reyes Rodríguez está vinculado con la familia Calderón-Zavala, que es invitado a sus reuniones y que, incluso Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, sobrino de la ex primera dama, trabaja directamente para el magistrado en el TEPJF, de acuerdo con información de la agencia EFE.



Para el año 2007, Reyes Rodríguez fue el director general adjunto de la Dirección General de Planeación de lo Jurídico en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de 2012 a 2013 fue secretario técnico de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Cabe destacar que, otro de los cargos que ejerció el magistrado electo fue el de coordinador de asesores de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República de mayo a diciembre del 2011, fecha en la que Calderón Hinojosa aún era presidente de México.



Además, Rodríguez trabajó como asesor en la Unidad de Análisis de la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia de la República durante el gobierno de Vicente Fox en 2005. También fue asesor en la Coordinación de Asesores de la Oficialía Mayor en la Secretaría de Gobernación durante el gobierno de Ernesto Zedillo en enero a diciembre de 2000.



Junto a Rodríguez, se encuentra el magistrado José Luis Vargas Valdez, quien también tiene experiencia en el ámbito gubernamental. Vargas Valdez fue parte del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) como titular de una unidad de 2007 a 2010, durante el periodo de Guillermo Valdez como director de dicho organismo de espionaje. Posteriormente, fue titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de 2010 a 2012, bajo la procuraduría de Arturo Chávez Chávez y Marisela Morales Ibáñez. El 4 de noviembre de 2016, fue designado como magistrado electoral.



Reyes Rodríguez Mondragón, José Luis Vargas Valdez y los demás magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral recibirán un total de 5 millones 529 mil 451 pesos brutos en 2023, lo cual representa 2 millones 926 mil 965 pesos más que el salario bruto del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es de 2 millones 602 mil 486 pesos. Esta diferencia salarial va en contra de lo establecido en la Constitución Mexicana.



Además de su salario base, los magistrados también reciben un bono por el supuesto riesgo de su función, el cual se estipula en 610 mil 460 pesos en el Presupuesto de Egresos 2023. Sin embargo, en la Plataforma Nacional de Transparencia se reporta que el monto individual asciende a 801 mil 952 pesos.



Es importante señalar que estos magistrados tomaron una decisión el pasado 3 de agosto en la cual censuraron al presidente López Obrador para que no mencione los ingresos de las empresas de la senadora Xóchitl Gálvez, quien busca gobernar México a través del bloque conservador. En esta decisión, tergiversaron intencionalmente las palabras del presidente para acusarlo de violencia política de género.



Estos hechos generan controversia y han llevado a cuestionamientos respecto a la independencia y el manejo de recursos en el Tribunal Electoral.



El Presupuesto publicado en el Diario Oficial de la Federación detalla los ingresos totales de los magistrados electorales de la siguiente manera:



En concepto de sueldos y salarios, los magistrados recibirán un total de 3 millones 532 mil 888 pesos en este año, lo que se traduce en 295 mil pesos mensuales. Esta cifra se desglosa de la siguiente manera: 2 millones 785 mil 845 pesos corresponden a la compensación garantizada, 651 mil 242 pesos son el sueldo base, y 95 mil 802 pesos son las prestaciones de previsión social e inherentes al cargo.



Además de su sueldo y el pago por riesgo, los siete magistrados también reciben un monto adicional de 1 millón 386 mil 103 pesos provenientes de los recursos del pueblo de México.



En el año 2023, el Tribunal Electoral cuenta con un presupuesto total de 2 mil 980 millones 70 mil 263 pesos. De acuerdo con la información proporcionada, se detalla que la Sala Superior, liderada por Reyes Rodríguez Mondragón, utilizará un total de 2 mil 121 millones 85 mil 299 pesos, mientras que las salas regionales utilizarán 858 millones 984 mil 964 pesos.



La distribución de los gastos de la Sala Superior se divide de la siguiente manera:



-Capítulo 1000, "Servicios personales", con un presupuesto de 1 mil 692 millones 700 mil 271 pesos; -Capítulo 2000, "Materiales y suministros", con un presupuesto de 38 millones 612 mil 927 pesos; -Capítulo 3000, "Servicios generales", con un presupuesto de 316 millones 241 mil 786 pesos; -Capítulo 4000, "Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas", con un presupuesto de 16 millones 382 mil 914 pesos; -Capítulo 5000, "Bienes muebles, inmuebles e intangibles", con un presupuesto de 45 millones 995 mil pesos; -Capítulo 6000, "Inversión pública", con un presupuesto de 11 millones 152 mil 400 pesos.



Estos desgloses de gastos revelan cómo se distribuirá el presupuesto asignado al Tribunal Electoral y proporcionan información sobre las áreas en las que se enfocarán los recursos financieros durante el año.



Acerca de la forma en cómo se integra el gasto del capítulo mil del Tribunal Electoral, la auditoría UACE-RC-10-2023 a la Dirección General de Recursos Humanos revela que entre los conceptos de nómina están: 114 Compensación garantizada, 138 Estímulo Día de la Madre, 141 Día del Padre.Con información de Nancy Flores | CONTRALÍNEA | INFOBAE