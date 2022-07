Tribunal ordena al INE iniciar investigación contra Sheinbaum, Delfina, Horacio e Higinio Martínez

Tultitlán, Méx., a 18 de julio de 2022. Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenara al INE iniciar investigaciones contra la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, Delfina Gómez, Horacio Duarte e Higinio Martínez por reunirse en el Palacio de Gobierno capitalino, el presidente del Consejo Político Estatal de Morena, Maurilio Hernández González consideró que es un exceso del PRD presentar una queja para pedir que se investigue la reunión de funcionarios y representantes populares.



Apuntó que el tribunal está cumpliendo con su función de que se investigue una denuncia que consideró como un exceso por parte del PRD, por la reunión de personajes de la vida públicas y que ello se preste a sospechosismo, cuando ellos se pueden reunir y se reúnen de forma permanente aunque no se hagan públicos los encuentros.



Sostuvo que la reunión entre la Secretaria de Educación Pública, del director de Aduanas, del senador del Estado de México y de la Jefa de Gobierno, es simple y sencillamente porque son correligionarios los cuatro del mismo partido, les interesa la vida del partido y tienen temas en común.



El PRD presentó una impugnación ante la respuesta de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral que se declaró incompetente para aceptar las quejas del partido por la reunión realizada el 31 de mayo en el Palacio de Gobierno capitalino.



’Desde el senado hay temas que se tienen que ventilar con la Ciudad de México, hay temas que se tienen que ventilar que es el trabajo de aduanas, y lógico en Educación Pública hay muchos temas que pasan por el senado, esto en lo que corresponde al senador, y lo mismo los otros tres funcionarios, me parece que es un exceso’.



Aseveró que no hay elementos para la investigación, como asegura el PRD por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña para las elecciones del 2023 para la gubernatura del Estado de México, y lo único que hace el partido del sol azteca es dar patadas de ahogado y trata de posicionar el nombre del partido con infinidad de planteamientos vía denuncias, donde no existe motivo, ni razón, con el propósito de ser tomados en cuenta para una posible alianza electoral.



’El PRD lo que está buscando es que con quienes quiere ir en alianza se den cuenta de que cuando menos les sirve de esquirol para muchas cosas, esa es una posición del PRD, de pegarle a quien está en la cima, cuando no hay ningún elemento constitutivo de ningún delito’, apuntó Maurilio Hernández.



Respecto a la consideración del INE para que el Consejo General apruebe un acuerdo que ordena a los partidos políticos modificar sus documentos básicos para establecer reglas claras que garanticen la paridad en la postulación de sus candidaturas a partir de las elecciones de gubernaturas en Coahuila y Estado de México en 2023, el líder morenista consideró que esta medida de entrada haría nulatorio el derecho de los hombres para poder competir en el marco de una norma interna de los partidos.



Subrayó que el INE no es una instancia que pueda estar por encima de lo que marca la Constitución, pues tiene facultades legales pero limitadas, y mantiene un afán de controversia y confrontación contra los poderes constituidos, particularmente el Ejecutivo y el Legislativo.



’Hago un llamado a la cordura y a la sensatez a los consejeros electorales para efecto de que definitivamente se apeguen al marco constitucional y legal que les permita establecer sus criterios’.



Recordó que en la Legislatura local ya se aprobó una reforma constitucional para que en el 2023 los partidos estén en la libertad de postular hombre o mujer según decidan al género que sea más competitivo, y que establece la alternancia a partir del 2029