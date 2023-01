Trianguló recursos Zavala a través de asociación civil

El director general del Grupo Alfa, Álvaro Fernández Garza, se encuentra como uno de los principales inversores de Libertad y Responsabilidad Democrática, asociación que fundó la diputada Margarita Zavala y que la ha ocupado para triangular recursos para financiar su carrera política.



Álvaro Fernández Garza, quien también es presidente del Consejo de la Universidad de Monterrey, aportó 2 millones 100 mil pesos depositados en la cuenta bancaria de dicha asociación.



Además, entre noviembre de 2015 y marzo de 2017, el empresario entregó otros 3 millones 500 mil pesos a la empresa Pocketgroup Technologies, SA de CV, una institución de fondos de pago electrónicos y desde donde se transfirieron vía 29 Speis 1 millón 167 mil 310.21 pesos a la misma cuenta de Libertad y Responsabilidad Democrática. El 4 de septiembre de 2020, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral le negó el registro luego de que la asociación civil de Margarita Zavala no pudo acreditar el origen del 8.18 por ciento del financiamiento que declaró, declaró el consejero presidente Lorenzo Córdova.



Las indagatorias sobre el expresidente Calderón y su esposa a las que Contralínea tuvo acceso indican que la empresa Pocketgroup se dedica a la tecnología financiera, conocida como Fintech, y aprovecha que actualmente no se cuenta con un marco legal aprobado ni alguna entidad que las supervise. De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), las Fintech representan un riesgo importante, pues presuntamente son empresas que realizan transacciones con criptomonedas o que son de tipo MSB (money service business).



Entre otras personas y empresas involucradas en operaciones financieras irregulares con esa asociación civil, destacan los hermanos Sergio y Mario Magaña Castañeda, quienes son representantes legales de 23 empresas, entre las cuales se encuentra Quatrivium Alimentos, SA de CV, que cuenta con alertas de la UIF y del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por supuesta evasión de impuestos y por no reportar declaraciones fiscales.



Las empresas de estos hermanos Magaña Castañeda realizan triangulación de recursos entre ellas y tienen reportes de fraudes, evasión fiscal y transferencias millonarias de dinero entre sus cuentas, además de aportar donativos a la asociación política fundada por la esposa del expresidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.



De acuerdo con su expediente en poder de las autoridades financieras, en la triangulación de recursos la empresa Quatrivium Alimentos recibió en sólo cinco meses (septiembre de 2019 a febrero de 2020) 50 envíos de dinero vía Speis por 5 millones 568 mil pesos de la cuenta de Bancomer número 5033000112278863, propiedad de la asociación civil Libertad y Responsabilidad Democrática.



Con actividad registrada de restaurantes-bar, servicio de meseros y fabricación de carnes frías y embutidos, Quatrivium tiene un solo partícipe como apoderado, Sergio Magaña Castañeda, y la empresa recibe depósitos de una persona moral que tiene reporte previo de la autoridad por delitos fiscales: Epic Culinario, SA de CV. Esta última, además, comparte el mismo apoderado con Quatrivium, y tiene como única partícipe a Susana del Moral Rosales, quien entre 2019 y 2020 envió tres ’donativos’ por 270 mil pesos a la asociación civil Libertad y Responsabilidad Democrática, que Margarita Zavala y Felipe Calderón buscaron convertir en el partido político México Libre.



Una alerta generada por las autoridades fiscales desde marzo de 2017 sobre Quatrivium Alimentos fue cuando esta empresa transfirió 3 millones 256 mil 766.24 pesos a Alejandro Romero Rodríguez, quien se reporta como ’otros servicios de apoyo a los negocios’, entre diciembre de 2016 y marzo de 2017. Sobre esa transferencia significativa, la autoridad señala que se desconoce la relación de negocios entre ambos, además de que dichos recursos millonarios no permanecen en cuentas bancarias porque de inmediato son retirados en efectivo.



Respecto a los hermanos Sergio y Mario Magaña Castañeda, que son representantes legales de 23 empresas y reportan como actividad dedicarse a la construcción de obras para suministro de agua y agencias de publicidad, también aportaron donativos a la cuenta bancaria de la asociación civil fundada por Zavala Gómez del Campo. El primero transfirió tres donativos entre agosto de 2019 y enero de 2020, por 360 mil pesos; y el segundo hizo un envío de 150 mil pesos.



En la información fiscal de Sergio Magaña –quien representa a 13 compañías–, éste reporta ingresos totales por 14 millones 52 mil 588 pesos, con deducción autorizada por apenas 36 mil 405 pesos y cero pagos por impuesto sobre la renta (ISR). Además, realizó retiros millonarios en efectivo en la Ciudad de México y el Estado de México por 9 millones 28 mil 334 pesos entre 2010 y 2019.



De Mario Magaña, quien representa legalmente a 10 empresas, se tiene información que recibió 133 envíos Speis por 4 millones 759 mil 49.24 pesos entre 2012 y 2020, de la empresa Directo Press, SA de CV, de la cual él mismo es director general.



Otra de las empresas que mencionamos arriba y que también es utilizada por la asociación Libertad y Responsabilidad Democrática para recaudar fondos triangulados, es Pocketgroup Technologies, la cual tiene relación financiera con la empresa Sistema de Transferencias y Pagos STP, que realiza servicios de administración y manejo de recursos, valores, cuentas bancarias de 2017 a 2019, y mediante Speis registró envíos por 2 mil 812 millones 417 mil 567.27 pesos y recibió 42 millones 829 mil 670.67 pesos.



La empresa Pocketgroup Technologies recibió, entre 2016 y 2020, 71 millones 40 mil 774.71 pesos de parte de 13 mil 206 sujetos por el concepto de domiciliación de ahorro voluntario Afore.



Sin explicación alguna, la hija del exministro Eduardo Medina Mora –quien renunció a la Suprema Corte de Justicia bajo señalamientos de corrupción y quien está estrechamente vinculado con Felipe Calderón Hinojosa–, de nombre Camila Medina Mora Pérez, recibió una mínima transferencia vía Spei el 29 de mayo de 2018, por 1 mil 197.81 pesos de la misma empresa Pocketgroup.



A la cuenta de Bancomer número 5033000112278863, propiedad de la asociación civil Libertad y Responsabilidad Democrática, también le aportaron donaciones Carlos Martín Montemayor Dirnbauer, por 1 millón 200 mil pesos, en dos Speis del 16 de abril de 2019 y 30 de septiembre del mismo año. Este empresario, que tiene importante número de concesiones para aprovechamiento de agua en Nuevo León, hizo otra aportación de 200 mil pesos a la asociación civil Reacción Efectiva, en donde Margarita Zavala es accionista y apoderada.



Otra ’aportación’ a la cuenta de esa asociación civil por 2 millones 100 mil pesos se le atribuye a Alejandra Margarita Fernández Garza; una donación más la hizo María de Lourdes Sánchez Navarro R, el 4 de febrero de 2020, por 400 mil pesos; otro Spei por 250 mil pesos lo hizo el 5 de diciembre de 2018, Ángel Losada Moreno, presidente del Consejo de Administración y presidente ejecutivo de Grupo Gigante.



En cuanto a los pagos de cheques o transferencias que se realizaron desde la cuenta de Libertad y Responsabilidad Democrática, están dos envíos por 556 mil 800 pesos y 348 mil pesos al bufete jurídico Agiss Asociados; otros 933 mil 10.93 pesos para la agencia de viajes 2R4ALL, SA de CV; 438 mil 471.77 pesos más para la empresa Información Estratégica; 336 mil 758.64 pesos para HIR Expo Internacional; 297 mil 540 pesos al Consorcio Ejecutivo Contable y Fiscal; 280 mil 821.56 pesos a Izamaco, SA de CV; 220 mil 400 pesos a Zelika Consultores; y 96 mil 109.48 pesos a Procurement Capital Managment de México.



La empresa Quatrivium Alimentos, utilizada por la asociación Libertad y Responsabilidad Democrática, también recibió ingresos recibidos de Epic Culinario por 3 millones 167 mil 694.21 pesos; otros 200 mil pesos de Seidco Servicios de Ingeniería; 400 mil pesos de Sergio Magaña Castañeda, quien es su representante legal; y 500 mil pesos de Impresos Finos TX.



De otras transferencias que hizo Quatrivium, están 4 millones 281 mil 883.73 pesos para Mex Epic; 2 millones 125 mil 837.59 pesos a Ingeniería y Arquitectura Integral Trime; e hizo más retiros en efectivo en la Ciudad de México por 200 mil pesos.Miguel Badillo | CONTRALÍNEA